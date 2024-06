Nuove anticipazioni di martedì 25 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 25 giugno (s33 ep. 228): Thomas pretende di vedere suo figlio senza permesso

Thomas minaccia Steffy e Finn

Incurante dei consigli di Eric (John McCook) che lo aveva invitato a contattare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) prima di presentarsi a casa sua, Thomas (Matthew Atkinson) si è presentato a casa di sua sorella e di Finn (Tanner Novlan) con la pretesa di vedere suo figlio Douglas (Joseph Samiri). Steffy, però, glielo ha impedito, causando la sua irritazione. Thomas, quindi, prima di andarsene su invito di Finn, minaccia sia lui che Steffy.

Thomas vuole vedere suo figlio liberamente

Thomas non vuole che Steffy e Finn gli impediscano di vedere Douglas tutte le volte che vuole. Da quando Douglas, infatti, ha deciso, davanti al giudice, di scegliere Steffy come suo tutore legale per non fare un torto a nessuno dei suoi due genitori, Thomas pretende di poter vedere suo figlio liberamente, senza chiedere permesso.

