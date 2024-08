Nuove anticipazioni di venerdì 2 agosto 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 2 agosto (s33 ep. 271): Sheila cade nella trappola di Bill

Bill ha chiesto a Sheila di sposarlo

Bill(Don Diamont), come da accordi con Ridge (Thorsten Kaye), propone a Sheila (Kimberlin Brown) di diventare sua moglie, sperando che, in questo modo, tra loro non passano esserci più segreti. La proposta di matrimonio di Bill a Sheila, infatti, è solo una messa in scena per metterla a proprio agio e farle confessare i delitti di primo grado che ha commesso in passato, in modo da mandarla definitivamente dietro le sbarre. Sheila, dopo un momento di esitazione, cade nella trappola di Spencer e accetta di sposarlo.

Sheila corre a dare la notizia a Deacon

Convinta che Bill voglia sposarla davvero, Sheila corre a dare la notizia a Deacon (Sean Kanan). Sheila mostra a Deacon anche l’anello che Bill le ha regalato per la proposta di matrimonio.

