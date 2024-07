Nuove anticipazioni di lunedì 15 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 15 luglio (s33 ep. 251): l’avvertimento di Bill a Sheila

Sheila ha fatto l’amore con Deacon

Dopo essersi lasciata andare alla passione insieme a Deacon (Sean Kanan), Sheila (Kimberlin Brown) torna a casa da Bill (Don Diamont) che la stava aspettando. Bill avverte Sheila che nessuno lo ha mai tradito senza pagarne le conseguenze. Prima di lasciare casa di Deacon, Sheila gli ha chiesto di non parlare a nessuno dell’incontro intimo che hanno avuto perché altrimenti la loro vita sarebbe in pericolo.

I dubbi di Bill dopo il suo incontro con Liam

Sheila chiede a Bill se i dubbi circa la natura della loro relazione siano sorti in lui in seguito all’incontro con il figlio Liam (Scott Clifton). Quest’ultimo, durante l’incontro con il padre, gli ha chiesto più volte i motivi per i quali Sheila è diventata così importante per lui senza, però, ricevere una risposta.

