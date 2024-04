Nuove anticipazioni di sabato 13 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 13 aprile (s33 ep. 121-122-123): Hope è arrabbiata con Thomas

Thomas tenta di giustificarsi

Hope (Annika Noelle) comunica a Thomas (Matthew Atkinson) tutta la sua rabbia e la sua delusione per le cose orribili che ha fatto contro Brooke (Katherine Kelly Lang), coinvolgendo persino Douglas (Joseph Samiri) non appena lei gli ha dato fiducia e a nulla servono i tentativi del giovane per giustificarsi. Brooke, nel frattempo, non nasconde a Carter (Lawrence Saint-Victor) che sarebbe felice se lui e Katie (Heather Tom) si mettessero insieme.

Finn e Steffy vanno da Deacon

Bill (Don Diamont) fa un ulteriore tentativo per convincere Katie a tornare con lui, ma lei sa che Bill ha detto a Brooke che è il grande amore della sua vita. Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), intanto, giungono alla conclusione definitiva che Sheila (Kimberlin Brown) abbia inscenato la sua morte. Di conseguenza, vanno a casa di Deacon (Sean Kanan) per raccontargli la loro teoria e per indagare su un suo possibile coinvolgimento nella latitanza della donna e gli chiedono se sia a conoscenza del luogo in cui Sheila si stia nascondendo.

