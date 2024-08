Nuove anticipazioni di martedì 13 agosto 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 13 agosto (s33 ep. 283): Sheila viene affidata alle cure di Finn e Li

Sheila si trova in ospedale

Dopo aver avuto un infarto durante la sua fuga dall’FBI e da Bill (Don Diamont) e Ridge (Thorsten Kaye), Sheila (Kimberlin Brown) è stata trasportata in ospedale. Una volta giunta in ospedale, la donna viene affidata alle cure di Li (Naomi Matsuda) e Finn (Tanner Novlan). Il figlio naturale di Sheila e la sua madre adottiva si confrontano riguardo la possibilità di non intervenire e di far morire così Sheila, liberandosi così di lei una volta per tutte.

Ridge svela alla sua famiglia la verità

Ridge ha convocato tutti i parenti a casa di Eric (John McCook) dove, insieme a Bill, sta per svelare la verità sul piano che ha portato all’arresto di Sheila. Ridge e Bill svelano loro nei dettagli quello che è stato il loro piano segreto per tutto questo tempo.

