Nuove anticipazioni di venerdì 12 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 7 AL 13 APRILE 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful del 12 aprile (s33 ep. 120): Finn pensa che Sheila sia ancora viva

Finn analizza le tracce biologiche di Sheila

Finn (Tanner Novlan), che ha ancora dei dubbi riguardanti la morte della sua madre naturale Sheila (Kimberlin Brown), ha ricevuto da Sanchez (Jeremy Ray Valdez) il materiale biologico di Sheila ossia un dito che sarebbe la prova che la donna sia stata uccisa da un orso. Analizzando le tracce biologiche a caso archiviato, Finn si è convinto che Sheila, in realtà, sia ancora viva e che abbia inscenato la propria morte.

Steffy è sconvolta dalla notizia

Finn, quindi, decide di informare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dei suoi dubbi e quest’ultima rimane sconvolta dalla notizia. Finn le promette di trovarla e di mandarla finalmente in prigione. Sheila, nel frattempo, continua a nascondersi a casa di Deacon (Sean Kanan) che, per il timore di rimanere coinvolto nella vicenda, le consiglia di costituirsi perché non ha più vie d’uscita.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION