Nuove anticipazioni di sabato 10 agosto 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 4 AL 10 AGOSTO 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful del 10 agosto (s33 ep. 280-281): Sheila chiede a Deacon di scappare con lui

Sheila va a casa di Deacon

Deacon (Sean Kanan) riceve un messaggio di Sheila (Kimberlin Brown), in fuga dall’FBI dopo aver scoperto che Bill (Don Diamont) le ha teso una trappola per tutto questo tempo, con il fine di estorcerle delle confessioni che l’avrebbero riportata in carcere. Sheila chiede a Deacon di raggiungerla a casa sua. Quando Deacon la raggiunge, Sheila gli spiega tutto quello che è successo.

Deacon prende tempo per decidere

Costretta a fuggire per non tornare in prigione, dopo che l’FBI ha registrato la sua confessione riguardante l’omicidio di Lance Day, Sheila chiede a Deacon di scappare insieme a lei. Deacon, che in passato ha già aiutato Sheila dandole un posto dove nascondersi durante la sua latitanza, in questo caso è titubante e le chiede un po’ di tempo prima di prendere una decisione.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION