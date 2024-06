Nuove anticipazioni di lunedì 1° luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 30 GIUGNO AL 6 LUGLIO 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful del 1° luglio (s33 ep. 235): Sheila è pensierosa

Sheila avverte la mancanza di Finn

Bill (Don Diamont) ha notato che Sheila (Kimberlin Brown) è molto pensierosa e le chiede quali sono i pensieri che non la fanno stare tranquilla. Sheila gli confessa che c’è una persona alla quale continua a pensare ininterrottamente e che vorrebbe che tornasse a fare parte della sua vita. Bill insiste per sapere chi sia questa persona e Sheila fa il nome di suo figlio Finn (Tanner Novlan), che nel frattempo, sta parlando con la sua madre adottiva Li (Naomi Matsuda) della situazione che si è creata a causa di Douglas (Joseph Samiri).

Hollis si presenta all’appuntamento con Brooke

Hollis (Hollis W. Chambers), superando le gelosie di Deacon (Sean Kanan), si presenta all’appuntamento con Brooke (Katherine Kelly Lang), organizzato nei dettagli da Taylor (Krista Allen) che invita la sua amica a godersi questa serata.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION