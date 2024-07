Ecco cosa succederà oggi a Beautiful, la soap opera di Canale 5, in onda oggi alle 13:45, che racconta le vicende della Forrester Creations.

Nuove anticipazioni di giovedì 1° agosto 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 28 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful del 1° agosto (s33 ep. 270): Bill chiede a Sheila di sposarlo

Ridge non ha potuto dire a Stephen la verità

Brooke (Katherine Kelly Lang), parlando con suo padre Stephen (Patrick Duffy), di tutti gli ultimi avvenimenti riguardanti la sua vita, non sa dire di preciso dove si trovi Ridge (Thorsten Kaye), che si è allontanato da Los Angeles con la scusa di un viaggio in Europa. Stephen, arrabbiato, ha telefonato a Ridge, ricordandogli che Sheila (Kimberlin Brown) è una donna libera, ma Ridge non ha potuto dirgli che si trova nella sala di controllo dell’FBI.

La proposta di matrimonio di Bill a Sheila

Ridge continua a seguire da vicino, attraverso una serie di telecamere, tutto quello che sta accadendo a casa Spencer tra Bill (Don Diamont) e Sheila. Per riuscire ad estorcerle le confessioni utili per mandarla in galera a vita, Bill ha deciso di chiedere a Sheila di diventare sua moglie e procede, quindi, con la proposta di matrimonio, con tanto di anello.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION