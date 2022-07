Appuntamento per i fan nottambuli da sabato 16 luglio (anche se in realtà sarebbe meglio dire domenica 17) con la seconda stagione di Batwoman a mezzanotte su Italia 1 con due episodi a settimana a oltre 19 mesi dal debutto americano degli episodi. Una grossa novità attende i fan della serie, che potranno recuperare gli episodi su Mediaset Infinity nei 7 giorni successivi, la protagonista della prima stagione Ruby Rose ha lasciato la serie per motivi personali. Al suo posto è arrivata Javicia Leslie a indossare il costume di Batwoman.

Batwoman 2, la trama

Apparentemente Kate Kane è morta durante un incidente aereo. La senza tetto Ryan Wilder trova il costume di Batwoman e decide di vendicare la morte della madre. Intanto scopre di avere un legame con un uomo chiamato Ocean e con una donna Safiah Sohail cui Enigma ha cancellato la memoria. Intanto i Crows devono fare i conti con una nuova organizzazione criminale False Facce che avrà una parte fondamentale nel corso degli episodi.

Batwoman 2 gli episodi

Gli episodi del 16 luglio

2×01 Che cosa è successo a Kate Kane? La serie riparte con da un lato la famiglia e gli amici di Kate Kane che continuano a cercarla dopo l’incidente e dall’altro Ryan Wilder che trova la tuta di Batwoman e decide di usarla per eliminare i membri della Società delle False Facce. Nel frattempo sia Jacob Kane, che Luke Fox, avviano le ricerche di Kate; Mary Hamilton, tenta di superare il dolore per aver perso un altro membro della sua famiglia, mentre Alice, è furiosa contro chiunque le abbia tolto la possibilità di vendicarsi di Kate. Torna anche Bruce Wayne che vuole però mettere le mani sulla tuta.

2×02 Storia di una criminale: mollata la tuta Ryan torna alla sua vita, mentre Alice prepara un nuovo piano per attirare Safiyah a Gotham. Senza eroina la città è in rivolta così Luke e Mary si mettono alla disperata ricerca di una sostituta di Batwoman.

Batwoman 2, il cast

Javicia Leslie è Ryan Wilder la nuova Batwoman a partire dal primo episodio della seconda stagione, Dougary Scott riprende il ruolo di Jacob Kane. Prodotta da Greg Berlanti per Warner Bros la serie è sviluppata da Caroline Dries.

Javicia Leslie è Ryan Wilder/Batwoman

Rachel Skarsten è Elizabeth “Bet” Kane/Alice

Meagan Tandy è Sophie Moore

Nicole Kang è Mary Hamilton

Dougray Scott è Jacob Kane

Batwoman 2, l’addio di Ruby Rose

Dopo la prima stagione e con la serie già rinnovata per una seconda, prima di iniziare le riprese, Ruby Rose annunciò di aver deciso di lasciare la serie. Inizialmente l’attrice ha ringraziato la produzione e ha lamentato la fatica fisica del set come motivi per l’addio, soprattutto dopo esser tornata sul set a pochi giorni da un infortunio che poteva essere più grave di quello che poi è stato. Successivamente però le cose sono cambiate.

Un anno dopo il suo addio Rose su Instagram parlò di un ambiente complicato con l’allora capo di Warner Bros Tv Peter Roth che l’avrebbe minacciata per tornare sul set dopo l’infortunio per salvare posti di lavoro e risparmiare i soldi della produzione. Inoltre ha attaccato Dougray Scott, che interpretava suo padre nella serie, di aver avuto un comportamento irascibile e inappropriato sul set e di aver ferito una stantwoman.

A quel punto Warner Bros ha risposto rivelando come in realtà Ruby Rose sia stata licenziata dalla serie dopo alcune indagini sui suoi comportamenti inappropriati arrivati da diversi lavoratori della serie, difendendo anche Scott e la sua professionalità, dalle parole di Rose. Sicuramente le parti non si sono lasciate bene al punto che nel corso della seconda stagione Wallis Day venne ingaggiata per riprendere il ruolo di Kate Kane giustificando il volto cambiato come una ricostruzione chirurgica a seguito di un incidente aereo.

Batwoman 3 e la cancellazione

Dopo la seconda stagione in partenza oggi su Italia 1 ne è stata realizzata una terza da 13 episodi interamente trasmessi negli USA. Subito dopo però la serie è stata cancellata rientrando così nella ristrutturazione in corso dell’Arrowverse su The CW.

Batwoman 2 in streaming

Visto l’orario di trasmissione notturna è importante la possibilità di rivedere la serie gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity. Come per altre produzioni gli episodi dovrebbero restare disponibili circa 7 giorni dopo la messa in onda.

Batwoman 2 la programmazione

Gli episodi di Batwoman sono in onda su Italia 1 il sabato sera a mezzanotte al ritmo di due a settimana. La seconda stagione è composta da 18 episodi quindi se non ci sarà alcun cambio il finale di stagione andrà in onda il 10 settembre.