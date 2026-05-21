Battiti Live finale in crescendo al 18,5% di Share. Raiuno flop con Favino e Il Comandante sotto al 10%. I dati Auditel del 20 maggio 2026

Battiti Live chiude la parentesi televisiva primaverile al 18,5% di Share, segno che la musica in televisione ormai funziona in tutte le sue forme. Per questo Cologno Monzese ha scelto di puntare anche su Sarabanda Celebrity, ma nel frattempo tira le somme su quello che è stato un esperimento che – dati i risultati Auditel – potrebbe tornare. La Rai, invece, punta su Il Comandante. Prima visione con un film cult interpretato da Pierfrancesco Favino che, però, non va oltre il 9,9% di Share.

Troppo poco per la rete ammiraglia di Viale Mazzini che si aspettava di dover fare i conti con un esito diverso. Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 riparte da Mare Fuori che, dopo il successo in digital su RaiPlay, ottiene il 5,1% di Share. Rai3 propone Chi L’ha Visto? che svetta all’11% di Share, Federica Sciarelli è ormai una certezza per l’emittente che colleziona dati in crescendo da settimane. La stagione del programma sta vivendo, sul piano degli ascolti, una seconda giovinezza.

Battiti Live Spring chiude al 18,5% di Share. Flop Favino su Raiuno

Il programma più longevo della Rai può sorridere. Rete4 tiene botta con Tommaso Labate e il “suo” RealPolitik che arriva al 4,5% di Share. Italia Uno propone il film con Bruce Willis dal titolo La Fredda Luce del Giorno che guadagna il 5,9% di Share. La7, con lo stesso punteggio, sceglie però Una Giornata Particolare. Gli speciali di Aldo Cazzullo sono sempre un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati del genere.

Il cronista del Corriere della Sera ha trovato il modo di agevolare una narrazione accattivante sul piano televisivo che propone sempre curiosità inedite. Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta su The Idea of You fermandosi all’1,7% di Share. Nove ritrova Enrico Brignano con un altro spettacolo live. Lo Share indica il 4,5%. Percentuale importante per il canale WBD.

Sfida aperta tra De Martino e Scotti

The Legend of Tarzan, in onda sul Canale 20, si ferma al 2% di Share. Rai4, con Delitti in Paradiso, non va oltre l’1,6% di Share. RaiMovie con Automata si accontenta dell’1% di Share. Cresce, invece, Mamma ho riperso l’Aereo: mi sono smarrito a New York su TwentySeven al 2,4% di Share. La sfida preaserale tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi è praticamente un testa a testa.

Il programma di Canale 5 è avanti di pochissimo: 23,4% di Share contro 23,2%. Il gioco di Raiuno continua a insidiare la concorrenza di Mediaset. I contro sorpassi non sono scongiurati e la diatriba catodica, fra i due formati delle rispettive reti ammiraglia, è tutt’altro che chiusa.