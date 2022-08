L’edizione 2022 del Radio Norba Cornetto Battiti Live, per quanto riguarda Italia 1, giungerà al termine questa sera, con il best of di quest’edizione dal titolo Battiti Live Compilation, in onda in prima serata.

Stasera, quindi, vedremo le esibizioni e i momenti migliori della ventesima edizione della manifestazione musicale organizzata dal Gruppo Norba, condotta anche quest’anno (per la sesta edizione consecutiva) da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio.

Per quanto concerne Italia 1, le cinque serate sono andate in onda in differita dal 5 luglio al 2 agosto 2022, ogni martedì sera. L’edizione di quest’anno ha conquistato una media di 1.325.000 telespettatori, con uno share pari all’11,24%.

Le località che hanno ospitato l’evento sono state Bari, Gallipoli e Trani, più altre esibizioni on the road che si sono tenute in altre località turistiche della Puglia come Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, Vieste, Manfredonia, Lucera, Massafra, Conversano, Martina Franca, Manduria e Otranto.

Battiti Live 2022: gli artisti che si sono esibiti

La lista degli artisti che si sono esibiti nel corso di quest’edizione è lunghissima: Fedez, Mara Sattei e Tananai, Il Volo, The Kolors, Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Coez, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, Matteo Romano, Baby K, Fred De Palma, Aka 7even, Boomdabash ed Annalisa, Gabry Ponte, Sangiovanni, Alessandra Amoroso, Pinguini Tattici Nucleari, Achille Lauro, Alex, Francesco Renga, Irama, LDA, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, Malika Ayane, Elodie, Alvaro Soler, Francesca Michielin, Ana Mena, Michele Bravi, Loredana Bertè, Le Vibrazioni, Donatella Rettore e tanti altri.

Le esibizioni on the road, invece, hanno visto protagonisti Noemi, La Rappresentante di Lista, Tommaso Paradiso, Albe, Bob Sinclair, Alex, Baby K, Fedez con Mara Sattei e Tananai, e Matteo Romano.

Se vi siete persi tutto ciò, stasera potrete recuperare il meglio di queste esibizioni.

Ricordiamo che, quest’anno, il Battiti Live ha avuto anche un appuntamento primaverile, con lo spin-off Battiti Live presenta: MSC Crociere – Il viaggio della musica, realizzato su una nave da crociera, condotto da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis e andato in onda a marzo e aprile, sempre su Italia 1.