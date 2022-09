La puntata di Stasera Italia di ieri si è chiusa con un colpo di scena, ossia con la lettura da parte di Barbara Palombelli di un messaggio ricevuto sul suo cellulare da Matteo Salvini: “Io querelo poco, ma stasera l’avvocato mi ha suggerito di farlo con voi. Mi spiace, non ho mai chiesto né preso soldi dalla Russia, quindi procedo“.

Il riferimento è alla notizia, con la quale Palombelli ha giustamente aperto la puntata del suo programma quotidiano: stando a quanto riferito dagli 007 degli Stati Uniti, la Russia dal 2014 avrebbe segretamente trasferito oltre 300 milioni di dollari a partiti politici, dirigenti e politici stranieri di oltre una ventina di Paesi.

Palombelli ha reagito con stupore al messaggio piccati di Salvini, ha ribadito di essere “iper garantista“, ha evidenziato come in studio fosse presente anche il capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo e ha detto a Salvini di essere a disposizione per maggiori chiarimenti. Successivamente la Lega, con una nota ufficiale, ha precisato di avercela in particolare con le dichiarazioni del sindaco del Pd Matteo Ricci, tra gli ospiti proprio di Stasera Italia: “La Lega ha dato mandato ai propri legali di querelare chiunque citi impropriamente il partito e Matteo Salvini come è già accaduto in alcuni contesti televisivi con particolare riferimento al sindaco Pd di Pesaro Matteo Ricci. Non saranno più tollerate falsità e insinuazioni: ora basta”. Cosa aveva detto Ricci da Barbara Palombelli? “Da anni la Russia cerca di influenzare le elezioni in Occidente, lo fa attraverso i social network, e in Italia aveva scommesso in particolar modo sul partito di Salvini (…) se hanno preso anche i soldi questo non lo so, lo vedremo (…)“.

Da notare che Salvini pochi minuti dopo il messaggino inviato a Palombelli è stato ospite in studio di Cartabianca su Rai3 dove è stato intervistato da Bianca Berlinguer in tandem con Daniele Manca, vicedirettore del Corriere della Sera. La curiosità riguarda il fatto che anche Giuseppe Conte ha ricevuto un trattamento analogo, essendo stato intervistato dalla conduttrice e da Francesca Fagnani, mentre Enrico Letta è stato protagonista di una intervista (un po’ più breve) one to one, senza che nessun altro giornalista, oltre a Berlinguer, fosse coinvolto.