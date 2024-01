Tra gli addetti ai lavori è la domanda più gettonata in questi giorni: quando e in quale programma tv Barbara d’Urso parlerà dopo la scadenza del suo contratto con Mediaset?

TvBlog lo ha chiesto alla diretta interessata.

Le ipotesi più credibili

Da Mara Venier a Domenica In, da Alberto Matano a La vita in diretta, da Francesca Fagnani a Belve, da Pierluigi Diaco a BellaMa’ (martedì sera il giornalista si è scherzosamente ‘prenotato’ in una storia Instagram pubblicata dalla d’Urso)? O, fuori dalla Rai, da Fabio Fazio a Che tempo che fa?

Queste sono le ipotesi che al momento risultano le più realistiche, anche se non può essere esclusa alcuna soluzione, neppure una simile a quella praticata da Ilary Blasi, che con Netflix si è è inventata addirittura un docufilm su misura. Comodo ed efficace.

Insomma, ospitata sicura sulla tv generalista o incursione a sorpresa su piattaforma? Tutto può accadere e molto dipenderà dal futuro televisivo dell’ex dottoressa Giò, che in questo periodo si sta dedicando esclusivamente al teatro (Taxi a due piazze).

Ricordiamo che da quando Mediaset ha annunciato l’esclusione della conduttrice da Pomeriggio Cinque (luglio 2023), la d’Urso si è esposta sulla vicenda solo in due occasioni. La prima volta rilasciando un’intervista a Silvia Fumarola del quotidiano La Repubblica, la seconda pochi giorni dopo a Maratea, partecipando al Festival Marateale. Due occasioni nelle quali Carmelita ha esplicitato il suo rammarico per il trattamento subito da Mediaset. Per il resto solo qualche innocua uscita/frecciatina social, compresa quella del primo gennaio in cui, con il contratto col Biscione scaduto, ha festeggiato per la libertà ritrovata.

Abbiamo chiesto a Barbara d’Urso…

Come detto in apertura, TvBlog ha girato direttamente a Barbara d’Urso la domanda delle domande: quando e dove tornerà a parlare in tv? La conduttrice molto gentilmente ha ringraziato per l’interesse mostrato e ha aggiunto che non ha risposte. Insomma, è il momento delle ipotesi, non delle certezze.