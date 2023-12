Barbara D’Urso in Rai? Per ora no (Retroscena TvBlog)

L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Oggi. Barbara D’Urso tornerebbe in Rai nella prossima stagione tv nella fascia della domenica pomeriggio attualmente occupata dal programma Da noi a ruota libera. Si prospetterebbe quindi per la prossima stagione tv, secondo il settimanale RCS, un tandem Mara Venier-Barbara D’Urso nel pomeriggio del giorno di festa di Rai1.

Ipotesi certamente suggestiva, che avrebbe anche un senso, ma che s’infrange proprio di fronte al cancello del civico 14 di viale Mazzini in Roma. Pare infatti, secondo quanto apprendiamo, che il destino televisivo dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5, almeno fino a quando sarà in carica questa governance, non sarà in Rai. I palinsesti della prossima stagione televisiva verranno confezionati ancora da questi dirigenti e ad oggi pare davvero che non ci sia nessuna intenzione da parte di questa Rai di ingaggiare Barbara D’Urso per la prossima stagione televisiva.

Palinsesti che sono ancora tutti da scrivere e che parlando di domenica pomeriggio, vedranno in campo ancora -naturalmente se lei lo vorrà- Mara Venier al timone di Domenica in. Un programma questo che secondo le intenzioni degli attuali vertici della tv pubblica, verrà rafforzato. D’altronde quella trasmissione è ormai tatuata sul volto di Mara Venier e appare davvero difficile, se non impossibile, trovare alternative. Mentre è nell’interesse di tutti e i dirigenti Rai lo sanno bene, rafforzarla ulteriormente.

Tornando a Barbara D’Urso, escluso per la prossima stagione tv un suo ritorno in Rai. Resta da capire quale sarà il suo destino televisivo, che qualcuno in Rai in queste ore liquida cosi: “è un problema di Mediaset“. Vedremo se Mediaset vorrà davvero farsene carico o no.