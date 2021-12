In alcune storie Instagram (quasi tre milioni di follower) pubblicate poche ore fa, Barbara d’Urso ha precisato di non avere contratto il covid e ha chiarito di essere assente dal video semplicemente perché è in ferie a godersi la famiglia. Per questo motivo, ha spiegato la conduttrice, Pomeriggio Cinque non è in onda, sostituito da Pomeriggio Cinque News.

In tantissimi mi state scrivendo sui social, avete paura che io abbia il covid. Non ho il covid, sto benissimo, zero, tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre, sto una favola. Tutti mi chiedete perché non sono in televisione. Perché da 14 anni Pomeriggio Cinque, a un certo punto, va in vacanza. Va in vacanza e anche io vado in vacanza. Io non ne parlo mai, perché sono molto riservata, ma ho una famiglia; ho dei fratelli, una seconda mamma, due figli, e quindi da 14 anni queste vacanze di Natale sono giustamente sacre. Quest’anno Mediaset ha scelto di tenervi informati anche durante il periodo natalizio, come fa con Mattino cinque News, così c’è Pomeriggio Cinque News con una bravissima giornalista che vi tiene informati finché poi non arrivo io come sempre a gennaio col cuore. Sto bene, sto benissimo e adesso parto e vado dalle mie creature. Buon Natale.