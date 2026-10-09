Barbara D’Urso ha capito (prima di molti) che YouTube è il futuro del piccolo schermo

Storie Incredibili, si chiama così il format che Barbara D’Urso ha lanciato su YouTube lo scorso 30 Settembre 2026. La nota conduttrice televisiva approda sulla piattaforma per parlare di sé. Il primo video è servito a raccontare il proprio punto di vista sulla vicenda Ballando Con Le Stelle. Quello che doveva essere un semplice annuncio è diventato la finestra principale per rivelare le premesse del programma di Raiuno, con qualche retroscena importante a condire tutto. Barbara D’Urso fa sul serio, ma l’idea di aprire un canale YouTube non è figlia di una sua intuizione.

Si tratta di un progetto nato lo scorso anno, quando Carmelita – come la chiamano i fan – è andata a Londra per qualche tempo. In molti hanno minimizzato pensando che fosse l’occasione giusta per imparare l’Inglese da parte della celebre presentatrice. La realtà è che D’Urso stava anche facendo altro: confrontarsi con chi è più avanti in determinati aspetti della comunicazione. Nel Regno Unito, come in parte dell’America, la realtà di YouTube sta lentamente e inesorabilmente prendendo il posto della televisione. Il piccolo schermo esiste ancora, ma oltre alle PayTv e alla generalista ci sono i programmi in Rete grazie alle Smart TV. Format che trovano casa su YouTube per poi essere veicolati attraverso lo schermo principale. Tradotto: YouTube si vede dal televisore come un qualsiasi programma, ma ha più contenuti in un’unica realtà multimediale.

Barbara D’Urso approda su YouTube

La televisione non è più un unico luogo in cui catalizzare l’interesse di centinaia di migliaia di persone, attraverso un monitor e una connessione Internet è possibile arrivare ovunque e costituire delle alternative valide. In tal senso, guardando al Regno Unito, molti creator hanno trovato consensi e successo partendo proprio da YouTube. Lì hanno costruito la loro isola felice, uno spazio dove raccontarsi ed esprimersi senza apparenti veti o particolari compromessi. Soltanto loro stessi e il pubblico con le rispettive reazioni. Questo aspetto è piaciuto molto a D’Urso che torna a Ballando Con Le Stelle, la Rai è sempre la Rai, ma si coltiva anche risorse e possibilità altrove.

La donna, guardando anche le statistiche più recenti, ha compreso che può portare più di 30 anni d’esperienza nel settore della conduzione altrove. Su YouTube può davvero mostrare di cosa è capace quando le vengono dati spazio, tempo e temi da trattare senza pressioni di alcun genere. Gli ascolti, fino a questo momento, le stanno dando ragione. I suoi ultimi video hanno totalizzato, nella fattispecie, 2.000 spettatori contemporanei con un totale di 13mila iscritti. Sembra poco, ma in termini numerici abbinati al tempo di permanenza dei singoli, è un’ottima base di partenza.

Il successo dei video podcast

Barbara D’Urso ha messo idealmente una bandierina in una galassia inesplorata da molti suoi colleghi: il futuro della conduzione televisiva è su YouTube. Lo ha compreso, guardando in Italia, anche un altro volto noto di radio e tv. Gianluca Gazzoli, con il suo video podcast, The BSMT, totalizza ogni anno ascolti importanti. Parliamo di centinaia di migliaia di utenti: il 30% delle circa 20 milioni di visualizzazioni mensili che il contenuto ottiene arriva da una tv. La quota arriva al 42% appena la forbice di riferimento si allarga, 36% se consideriamo invece i collegamenti da smartphone.

YouTube dunque offre una valida alternativa al palinsesto generalista. Questo non vuol dire che la televisione classica finirà in soffitta, significa però che fare i conti con la crossmedialità oggi è più di una semplice possibilità: sta diventando una risorsa. Restando in Italia, contenuti su YouTube come DeCore Podcast o Tintoria realizzano maggior ascolto di formati televisivi rodati come La Giusta Distanza su La7 o Best Weekend sul Nove. I numeri aggiornati al 29 luglio scorso parlano chiaro: 306 mila spettatori per il format targato Warner Bros Discovery e 400 mila spettatori per il contenuto condotto da Roberto Saviano. I video podcast De Core o Tintoria arrivano a realizzare circa 4-500.000 visualizzazioni. La dimensione numerica è la stessa, con una soglia di sbarramento superata, sebbene il valore effettivo sia ancora diverso.

Un futuro tra Viale Mazzini e Cherry Avenue

Quel che conta, però, è che il popolo di YouTube è vivo e vanta centinaia di migliaia di spettatori. In particolar modo tra i giovanissimi, ma la forbice sta diventando sempre più ampia. Barbara D’Urso, dunque, non resta soltanto a guardare ma agisce. La conduttrice vuole dimostrare che può ancora dire la propria e fare la differenza. Si sta ricostruendo un’immagine, dopo il divorzio da Mediaset, che passa per la tv di Stato e si evolve attraverso il bacino d’utenza della Rete.

Quello che potrebbero o dovrebbero fare anche molti suoi colleghi, ma ancora aspettano cercando di capire a cosa andranno incontro. Chi si ferma, tuttavia, è perduto. Anche in Rete. Barbara D’Urso, invece, ha appena ricominciato a camminare. Non balla più, resta in giuria, per costruire un tipo di impero televisivo non più schiavo delle dinamiche aziendali. Lei è diventata – per usare un termine attuale – promoter del proprio brand. Dal produttore al consumatore e gli utenti la stanno premiando. La riscossa di Carmelita è appena cominciata, col cuore, tra Viale Mazzini e Cherry Avenue.