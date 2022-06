Ritorna per l’ottava stagione Ballando On The Road, il talent show itinerante ideato da Milly Carlucci, che anticipa la messa in onda su Rai1 di Ballando con le stelle.

Lo spettacolo torna in giro per l’Italia alla scoperta di nuovi talenti di ballo. Tre le tappe annunciate: Lombardia, Campania, Lazio. Si svolgeranno durante tre fine settimana nei mesi di giugno e luglio. In particolare, le prime due tappe si terranno rispettivamente l’11-12 giugno a Busnago presso il Centro commerciale Globo, e il 18-19 giugno a Caserta presso il Centro commerciale Campania, mentre l’ultima tappa si svolgerà a Roma il 16-17 luglio presso la Palestra del Foro Italico, a pochi passi dall’Auditorium che storicamente ospita la trasmissione del sabato sera di Rai1.

Accanto a Milly Carlucci, saranno presenti i Maestri di Ballando con le Stelle (di sicuro ci saranno Angelo Madonia, Sara Di Vaira, Lucrezia Lando, Veera Kinnunen, Simone Di Pasquale e Anastasia Kuzmina) capitanati da Vito Coppola, vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle e nuovo volto di punta tra i professionisti. Il suo compito sarà quello di seguire e valutare i casting della selezione Pro riservata a tutti i professionisti del ballo specializzati in standard, latini e caraibici, e di quella Open, aperta a tutti gli appassionati di ballo. I partecipanti alla categoria Pro, inoltre, avranno la possibilità di essere valutati per diventare i nuovi maestri di ballo di Ballando con le stelle 2022.

Da questa fase verranno selezionate 32 unità di ballo che prenderanno parte alle puntate televisive di Ballando On The Road (in onda su Rai 1 a cavallo tra fine estate e inizio autunno) e, 8 di queste unità, approderanno al torneo di Ballando Con Te, segmento di Ballando con Le Stelle.

In attesa che la Rai ufficializzi la data di partenza della nuova edizione di Ballando con le stelle, circolano indiscrezioni sul possibile addio di uno dei volti storici del programma. Il riferimento è a Samuel Peron che, secondo Nuovo Tv, sarebbe destinato, come accaduto di recente prima con Samanta Togni e poi con Raimondo Todaro, a lasciare la trasmissione da subito e quindi non farebbe parte della stagione in partenza.

Alla base dell’addio di Peron, che ad aprile scorso ha compiuto 40 anni, ci sarebbe la sua voglia di lanciarsi in nuove avventure televisive (attualmente è nel cast di Camper e sarà confermato in Buongiorno Benessere), ma anche – sempre stando a quanto scrive il settimanale – la difficile coesistenza nel cast di Ballando con il nuovo ‘cocco’ di Milly Vito Coppola, che avrebbe creato malumori dietro le quinte.

Foto di Iwan Palombi per Ufficio Stampa