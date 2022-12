Ballando con le Stelle 2022, Thomas Piaggi vince Ballando con te

Ad aggiudicarsi la vittoria dell’edizione 2022 di Ballando con te è stato Thomas Piaggi. Il ballerino aveva partecipato alla prima delle puntate dedicate al torneo che raccoglie ogni anno l’esperienza fatta da Milly Carlucci sul territorio con Ballando on the road. La sfida per Thomas Piaggi in quell’occasione era stata con Davide Alphanderi.

Questa sera invece il giovane ballerino si è dovuto contendere la vittoria con i vincitori delle successive puntate, ovvero Lorenzo Bonzi e Cara Gabusi, gli Spinkids ed Ermanno Rava e Cristian Prebibaj. A spuntarla alla fine è stato proprio lui, che ha potuto così sollevare al cielo la coppa di Ballando con te. “A volte è difficile accettarsi e volersi bene” ha raccontato nella clip con la quale si era presentato al pubblico di Ballando. Trasferitosi a Genova 11 per inseguire la sua passione per la danza, Thomas Piaggi nella clip aveva anche raccontato la difficoltà ad accettare il proprio fisico, essendo arrivato a sfiorare un disturbo alimentare come l’anoressia.

Ad ottenere invece la possibilità di andare a New York per partecipare al festival organizzato da Antonio Fini sono stati invece Ermanno Rava e Cristian Prebibaj, che avevano partecipato alla puntata di sabato 26 novembre. I due si erano raccontati nella clip di presentazione come migliori amici: “Noi due insieme siamo molto più di quello che siamo da soli, sappiamo di completarci”.

Il torneo di Ballando con te dunque per questa edizione 2022 di Ballando con le Stelle si è concluso così, in attesa di capire quelle che saranno le prossime tappe di Ballando on the road, fase preliminare per la realizzazione del torneo che approda abitualmente nel sabato sera di Rai1 a metà di ogni edizione di Ballando.

Ora resta invece da capire come procederà il torneo dei vip in gara. Chi verrà ripescato questa sera?