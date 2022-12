Un programma che è sempre più una maratona. Ballando con le stelle conferma la sua lunghezza infinita, nonostante l’assenza oggettiva di concorrenza, la diminuzione dei concorrenti in gara ed un avvio ritardato dalla contemporaneità dei Mondiali.

Per arrivare a ciò, la trasmissione di Rai 1 ha inserito ulteriori innesti, che sono andati a fare compagnia al cosiddetto ‘ballerino per una notte’. Ecco allora l’arrivo di Bobby Solo, due settimane fa, di Bruno Vespa sabato scorso e, per ultimo, di Zdenek Zeman.

Se Solo si è limitato a cantare, il giornalista aquilano e l’allenatore – entrambi in promozione del loro libro – hanno accennato dei passi di danza. Minimi nel caso di Vespa, assolutamente nulli sul versante boemo.

Blocchi che hanno annacquato di altri dieci minuti la minestra – utilissimi in ottica Auditel – con la giustificazione di un aggiuntivo tesoretto da poter spartire.

Televisivamente parlando, la curiosità sta tuttavia nell’assoluta ‘estranietà’ del momento rispetto al contesto. Non una semplice percezione, visto che quei segmenti risultano davvero registrati, a monte. Un escamotage per evitare agli ospiti una estenuante attesa, mascherato da un montaggio strategico che vede la sola Carolyn Smith (pure lei registrata) assegnare uno scontato 10 in pagella e l’applauso del pubblico, usato come aggancio al rientro in diretta, visibilmente freddo e forzato.

Soprattutto con Zeman, i presenti sono stati inquadrati nel pieno della distrazione, più concentrati a guardare la telecamera che li immortalava che a rispondere alle indicazioni dello ‘scaldapubblico’, che ha addirittura ordinato una standing-ovation al nulla, dato che sul palco – nel senso fisico – il protagonista non c’era. Il risultato? Non proprio eccellente. Molte persone, infatti, sono rimaste sedute.