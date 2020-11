Ballando con le stelle, uno show che mette d’accordo ascolti tv e web

Il 20,94% di share, questa è la media di ascolto di questa quindicesima edizione di Ballando con le stelle che sabato chiuderà i battenti con l’attesa finale che vedrà fra i suoi protagonisti sulla pista da ballo dall’auditorium del foro italico anche la presidente di giuria Carolyn Smith. Un dato quello del 20,94% di share che acquista ancor maggior valore perchè su Canale 5 è andato in scena come concorrente un carro armato in termini di ascolto di nome Tu si que vales, che ha ottenuto una media del 25,43% di share nelle nove puntate finora trasmesse, passando dal 28,07% della prima al 26,23% di share dell’ultima puntata andata in onda. La passata edizione Ballando con le stelle non se la doveva vedere con TSQV ma con il molto più tenero (in termini di audience) Amici.

Ma se gli ascolti sono un indicatore importantissimo per i programmi televisivi, anzi dobbiamo dire fondamentale, al giorno d’oggi è pure importante come la data trasmissione “muova” le masse anche del web, social network in primis. Perchè è ormai piuttosto assodato che spesso e volentieri le due pattuglie di pubblico, quella tv e quella web non collimano fra di loro. Interessante scoprire che Ballando con le stelle in qualche modo mette d’accordo i due volti del pubblico, questo perchè i suoi contenuti (come dimostra anche qui su TvBlog la sua presenza in “post” rispetto a TSQV) scatena pareri, polemiche e prese di posizione varie.

Il programma diretto e condotto da Milly Carlucci infatti riesce a coinvolgere il pubblico internettiano fino a risultare, parlando dell’ultima puntata andata in onda sabato scorso, il programma di prima serata più discusso di quel giorno sui social network. Il coinvolgimento del pubblico del web è risultato maggiore rispetto all’edizione precedente di Ballando con le stelle del 236%, con una netta prevalenza su Facebook, ma con un incremento anche su Instagram e su Twitter.

Fra le coppie che muovono più utenti su Instagram troviamo quella formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, seguita da Vittoria Schisano e Marco De Angelis, quindi Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Insomma grande soddisfazione in Rai per una trasmissione che oltre a portarsi a casa una media del 20% di share (18% nel segmento di Tutti in pista) riesce a muovere gli utenti del web che innescano discussioni e pareri sulle coppie in gara.

Rai1 dunque pare abbia trovato, anzi ritrovato, quel programma seriale che per tanti autunni gli è mancato. Ballando con le stelle dunque è pronto a tornare il prossimo autunno nei sabati sera di Rai1 con l’edizione numero 16, sperando senza emergenze sanitarie in corso.