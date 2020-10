Ballando con le stelle, terza puntata 3 ottobre 2020: anticipazioni, Marcella Bella ballerina per una notte

Ballando con le stelle torna questa sera con la terza puntata, in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.30 circa.

Milly Carlucci e Paolo Belli sproneranno i Vip in gara, affiancati dai loro Maestri, perché diano il massimo per conquistare il pubblico a casa, ma anche la temutissima Giuria in studio capitanata dall’inossidabile Carolyn Smith. Al suo fianco Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce al popolo da casa quest’anno si aggiungono, a bordo pista, i commenti dell’antigiuria, composta da: Rossella Erra, Antonio Razzi e Gianni Ippoliti. A loro è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti.

Immancabili le presenze fisse di Roberta Bruzzone, la nota criminologa, pronta a svelare curiosità sui concorrenti in gara e Alberto Matano, conduttore di “La Vita in Diretta”, al quale è affidato l’importante compito di assegnare il tesoretto conquistato dal “Ballerino per una notte”.

Nello spazio riservato al “Ballerino per una notte”, inoltre, scenderà in pista una delle voci più grintose e celebri del panorama artistico italiano: Marcella Bella. Interprete raffinata e dal timbro unico, Marcella Bella nel corso della sua carriera ha scaldato i cuori con brani indimenticabili come: “Montagne verdi”, “Nessuno mai”, “Senza un briciolo di testa”. Il sodalizio artistico con il fratello Gianni Bella ha prodotto successi che hanno scritto la storia della musica italiana. Marcella si cimenterà in una nuova avventura: in pochissimo tempo imparerà una coreografia realizzata ad hoc per lei, da eseguire su un medley di brani scritti proprio da suo fratello. Un’esibizione straordinaria e toccante sotto gli occhi di Gianni Bella che sarà in collegamento per l’occasione. L’esibizione sarà votata dalla Giuria in studio e il punteggio ottenuto aiuterà una delle coppie in gara a evitare l’eliminazione.

Queste le coppie protagoniste di Ballando con le stelle sabato sera dall’Auditorium Rai del Foro Italico: Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman, Vittoria Schisano – Marco De Angelis, Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani – Tove Villfor, Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira e Gilles Rocca – Lucrezia Lando. Dopo una piccola disavventura “medica” che lo ha visto protagonista la scorsa settimana, torna in pista al fianco di Elisa Isoardi, Raimondo Todaro.

La coppia Barbara Bouchet – Stefano Oradei è stata eliminata nella puntata precedente, ma la loro “corsa” non è finita; tra qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare ad allenarsi con grande impegno e costanza.

Per tutti coloro che desiderano avere notizie particolareggiate sulla trasmissione, è attivo il sito del programma dove è possibile trovare informazioni sui vip, sui maestri di ballo, sulla giuria e sulle singole puntate della trasmissione.