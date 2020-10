Marcella Bella ballerina per una notte alla terza di Ballando con le stelle

Sabato sera torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, lo show campione di ascolti di Rai1 condotto e diretto da Milly Carlucci. TvBlog è in grado di annunciare il nome del ballerino per una notte che recupererà il tesoretto che sarà poi assegnato ad una delle coppie in gara.

Ballerina per una notte nella puntata di sabato 3 ottobre 2020 di Ballando con le stelle sarà Marcella Bella. La cantante siciliana ballerà sulle note delle più celebri canzone scritte dal fratello Gianni che sarà collegato in diretta con l’auditorium del foro italico in Roma. Nella puntata di sabato ovviamente spazio alle prove di ballo delle 10 coppie in gara, con i giudizi, spesso taglienti dell’immancabile giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Non mancheranno ovviamente gli interventi dell’altra giuria.

Appuntamento dunque per la terza puntata di Ballando con le stelle 2020 con Marcella Bella ballerina per una notte a sabato sera subito dopo il Tg1 delle 20 con Milly Carlucci ovviamente su Rai1.