Ballando Con Le Stelle supera Tu Sì Que Vales, De Martino conferma la leadership in access prime time. I dati Auditel del 31 Ottobre 2026
Ballando Con Le Stelle arriva in vetta al palinsesto del sabato sera, Tu Sì Que Vales in leggero calo. L’access prime time vede Affari Tuoi confermare la leadership su La Ruota della Fortuna.
Il sabato sera di Raiuno trova un importante sorpasso dopo settimane di attesa: Ballando Con Le Stelle aveva sempre tallonato Tu Sì Que Vales nel recente passato. Cresceva lo Share dalle parti di Viale Mazzini, ma gli spettatori medi erano sempre appannaggio di Canale 5. Stavolta cambia la prospettiva. Lo show di Milly Carlucci supera la diretta concorrenza di Maria De Filippi anche rispetto al numero di spettatori collegati: Ballando Con Le Stelle ottiene il 23,6% di Share contro il 22,5% della concorrenza. 3.493.000 spettatori collegati contro 3.177.000.
La prima serata di Canale 5 va in leggero svantaggio perdendo la leadership del sabato sera. Un primo capovolgimento di fronte che anima una sfida catodica ancora viva. Le reti cadette hanno selezionato altro: Rai2 con SWAT raggiunge il 4,2% di Share mentre la terza rete di Viale Mazzini punta su Sapiens – Un solo pianeta. La trasmissione condotta da Mario Tozzi cala di un punto totalizzando il 3,3% di Share. Rete4 arriva al medesimo risultato (3,3%) con Le ali della libertà mentre Italia Uno guadagna il 3,4% di Share con L’Era Glaciale 5 – In rotta di collisione conquista il 3,4% di Share.
Ballando Con Le Stelle in testa nel prime time. Tu Sì Que Vales arretra nella notte di Halloween
La7 ritrova In Altre Parole con il 6,1% di Share, Massimo Gramellini cresce anche nella seconda parte di serata – con In Altre Parole…Ancora – sfiorando il 4% di Share (3,9%). Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva all’1,3% di Share con 4Ristoranti. Nove, con Accordi e Disaccordi, raggiunge il 3,3% di Share mentre Into the Sun sul Canale 20 si ferma all’1,8% di Share. Iris con Spy Game resta all’1,7% di Share.
Il Gattopardo su RaiMovie non va oltre lo 0,8% di Share. Doc – Nelle tue mani 4 in replica raggiunge l’1,4% di Share in attesa di ritrovare la nuova puntata sulla rete ammiraglia Rai. Affari Tuoi guadagna ulteriore terreno in access prime time arrivando al 22,9% di Share. La Ruota della Fortuna cala al 19,9%. Il gioco di Cologno Monzese accusa un momento di stanca, ma la sfida catodica tra i due contenuti promette ancora colpi di scena e possibili sorprese.