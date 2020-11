Insieme avevano fatto una delle coppie più riuscite del piccolo schermo. Stefania Sandrelli e Gigi Proietti compagni in tante puntate di una delle fiction di maggior successo della televisione italiana: Il maresciallo Rocca. Stefania Sandrelli sarà ballerina per una notte nella puntata di sabato 7 novembre 2020 di Ballando con le stelle e lo sarà omaggiando il suo grande amico e collega Proietti con cui si era sentita proprio pochi giorni prima della sua scomparsa.

In una intervista al Corriere della sera Stefania Sandrelli spiegava così il loro rapporto:

«Per me era un amico, un collega, ci siamo sempre trattati con grande affetto e grande stima.Avrò visto venti volte, A me gli occhi, please. E lui era sempre pronto a ricordare tutte le mie cose al cinema. La vita senza di lui è vuota, come succede sempre con i grandi artisti. Il lutto non è certo solo mio, ma di tutti gli italiani. Adorava far ridere, una missione, come accadeva a Sordi. Ecco, ci vorrebbe un addio come quello di Albertone, purtroppo per ora con questa situazione non si può».