Per Ballando con le Stelle è un’annata molto positiva: il programma condotto da Milly Carlucci supera ogni sabato sera il 20 per cento di share, nonostante il competitor Tù Sì Que Vales su Canale 5 si sia dimostrato inarrivabile negli ascolti. Tuttavia la trasmissione del sabato sera di Rai1 si fa seguire per tanti motivi: un cast molto più stellare rispetto alle scorse edizioni (Morgan, Arisa, Sabrina Salerno), le dinamiche giudici-concorrenti e giudici-concorrenti-opinionisti.

Proprio quest’ultima parte della triade ieri sera ha conosciuto un’ampliamento, con lo sbarco tra gli opinionisti a bordocampo di Serena Bortone, conduttrice del contenitore pomeridiano Oggi è un altro giorno, che vede nel cast fisso il cantante Memo Remigi, concorrente peraltro dell’edizione in corso di Ballando.

Proprio l’interprete di Innamorati a Milano ha ringraziato la presentatrice per un motivo molto personale:

“Devo ringraziare questa signora speciale. Perché mi ha aperto le porte, non solo del suo cuore, ma anche del suo studio, in un momento molto difficile della mia vita e mi ha dato la voglia di ricominciare a vivere. Grazie Serena”.

Remigi si riferisce alla morte della moglie Lucia Russo, momento nel quale la Bortone gli è stato molto vicino proponendogli un’opportunità professionale come l’approdo nel pomeriggio di Rai1. Ma sarebbe riduttivo definire la Bortone una persona molto generosa: dopo un avvio incerto, il suo Oggi è un altro giorno rappresenta forse il miglior programma del daytime dell’ammiraglia.

Il programma all’inizio aveva faticato in quanto c’era troppa politica, anche a causa della provenienza da Agorà della Bortone: per fortuna la presenza di deputati e senatori è stata fortemente ridimensionata, con la conduttrice che ha sfoderato ottime doti da intervistatrice con persone che non avrebbe mai pensato di incontrare rimanendo nei talk politici. Per esempio un’intervista particolarmente riuscita e toccante è stata quella a Francesca Neri, alle prese con una malattia di origine psicosomatica invalidante (la stessa attrice ha detto “Sei stata una sorpresa!”). Ma anche il modo con il quale ha saputo tenere a bada Morgan all’indomani della lite con Selvaggia Lucarelli è stato da manuale (“Pensi che sia un narcisista patologico?”; “Un po’ sì”).

Ma il merito va anche alla presenza di Jessica Morlacchi (ex Gazosa) e di Massimo Cannoletta, storico concorrente de L’Eredità, che contribuiscono a conferire un’atmosfera briosa a una fascia oraria per molto tempo trattata in maniera approssimativa. E il pubblico sembra apprezzare: lo scorso 24 novembre ha raggiunto il 15.2 % di share (anche se in quello slot deve vedersela con le soap e il gigante Uomini e donne).

Veniamo tuttavia alla presenza di Serena Bortone a Ballando con le Stelle, che si è rivelata particolarmente brillante nel dare del “noioso” a Federico Fashion Style in quanto aveva disseminato lo studio di paillettes. Pochi minuti dopo invece ha chiesto lumi proprio a Morgan su una questione:

“C’è una notizia che dobbiamo dare e una risposta che dobbiamo avere. Oggi Morgan ha pubblicato un video su Instagram nel quale recita una pagina di Baudelaire invitado una sua cara amica a fare un viaggio con lui e termina chiedendo a Selvaggia Lucarelli di fare un valzer. Noi vorremmo sapere da Selvaggia Lucarelli se accetterebbe o meno, visto che Morgan la sta invitando”.

La giornalista di Domani per la cronaca ha risposto che lei non ha ballato neppure con Giulio Berruti. In tutto questo la Bortone aggiunge ulteriore brio al dancing show di Rai1, controbilanciando la presenza in funzione anti-Lucarelli di Alessandra Mussolini e quella misteriosa di Rossella Erra.