Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli discute con Angelo Madonia: “A stare con la Bruganelli, sei diventato simpatico come lei!”

In una serata che l’ha vista protagonista soprattutto per l’inevitabile confronto con Barbara D’Urso, ballerina per una notte della seconda puntata di Ballando con le Stelle, la volontà di Selvaggia Lucarelli di alleggerire il clima di ostilità con l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque si è scontrata con la reazione di quest’ultima che ha risposto freddamente alle sue battute.

Poco dopo, al termine dell’esibizione di Federica Pellegrini, Selvaggia Lucarelli è stata accusata, per l’ennesima volta da quando ricopre il ruolo di giudice di Ballando, di non capire nulla di danza, una critica che, esclusa Carolyn Smith, potrebbe essere rivolta anche a tutti gli altri giudici ma ciò accade molto di rado.

Angelo Madonia, partner dell’ex nuotatrice, ha così commentato l’osservazione di Selvaggia Lucarelli che aveva notato nella Pellegrini un eccesso di concentrazione nella sua esibizione. La Pellegrini aveva replicato, dicendo che nel Tango non si deve necessariamente sorridere. Le parole di Madonia:

Ma lei è un’intenditrice di danza! Dicevo, tu sei un’intenditrice di danza, quindi dovresti saperla questa differenza di interpretazione… Dopo tanto tempo…

Selvaggia Lucarelli non ha molto capito, né gradito, la battuta sarcastica improvvisa di Madonia e ha controreplicato così:

Ma cos’è questa battuta, Madonia? Sono anni che vieni qui e ancora che facciamo le battute che non capisco di danza? Dai su, veramente. A stare con la Bruganelli, sei diventato simpatico come lei, proprio! Immediatamente… È virale, la simpatia!

La giornalista de Il Fatto ha aggiunto:

Quest’anno hai la fortuna di ballare con una stella del genere e perdi tempo a fare battute su di me? Valorizza Federica Pellegrini e non perdere tempo a discutere con me.

La battuta è stata commentata da Sonia Bruganelli che, nella Sala delle Stelle, aveva il microfono aperto mentre chiacchierava con il suo partner Carlo Aloia che ha detto chiaramente:

Ti doveva mettere in mezzo in qualche modo…