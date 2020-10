E’ terminata da poche ore la quinta puntata di Ballando con le stelle che ha decretato due eliminazioni dal torneo. Il primo ad essere stato eliminato è Antonio Catalani che ha perso lo spareggio con Costantino Della Gherardesca. Eliminata poi sul finale di puntata Lina Sastri che ha perso la sfida con Vittoria Schisano.

Ora tutti i riflettori sono puntati per l’emissione numero sei dell’edizione numero quindici di Ballando con le stelle che andrà in onda nel prime time di sabato 24 ottobre 2020. Dopo la prova di ballo di sabato scorso che ha visto protagonista nelle vesti di ballerina per una notte la padrona di casa del programma Milly Carlucci, per la puntata numero sei del programma del sabato sera di Rai1 è pronto un nuovo ballerino.

Ballerino per una notte della sesta emissione di Ballando con le stelle sarà Red Canzian, componente della storica band del pop italiano, ovvero i Pooh. Sarà dunque lui ad esibirsi nella prossima puntata del varietà prodotto in collaborazione con la Ballandi e cercare di accumulare quanti più punti possibili per il tesoretto che poi verrà messo a disposizione di una delle coppie in gara.

Red Canzian di questi tempi ha messo in piedi un nuovo progetto musicale che ha chiamato “Hoop” che è il palindromo di “Pooh” ma significa anche “cerchio”. Si tratta di una academy che ha come scopo quello di formare nuovi cantanti per il futuro della musica italiana. Un progetto che è anche una nuova etichetta discografica per lanciare nuovi artisti musicali. Red ce lo ricordiamo fra i protagonisti dell’ottimo programma di Rai1 (perchè non si pensa di farne una nuova serie?) Ora o mai più. Vi riproponiamo un bellissimo duetto in “Stare senza di te” di Red Canzian con la sua “alunna” Jessica Morlacchi.

L’appuntamento dunque per la sesta puntata di Ballando con le stelle con Red Canzian ballerino per una notte è per sabato prossimo a partire dalle ore 20:40 in diretta dall’auditorium del foro italico in Roma, come sempre condotta e diretta da Milly Carlucci.