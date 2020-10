Ballando con le stelle ritorna questa sera, alle 20,35, con una nuova puntata, in diretta.

La serata di sabato 17 ottobre si aprirà con l’attesissimo spareggio fra le coppie Antonio Catalani – Tove Villfor e Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira. Ma, come sapete, il televoto è stato annullato nei giorni scorsi con un comunicato ufficiale.

Infatti le votazioni per lo spareggio ripartiranno da zero, visto che la produzione ha deciso di invalidare le precedenti avendo riscontrato evidenti anomalie. Il dance show di Rai1, di settimana in settimana, svela punti di forza e fragilità delle coppie in gara e ancora una volta conquista l’affetto del pubblico, che lo segue numerosissimo.

Milly Carlucci sarà la protagonista assoluta dello spazio riservato al “Ballerino per una notte”. Conduttrice, direttrice artistica e ideatrice di successi straordinari, la conduttrice non smette di mettersi in gioco e affronta la pista di Ballando con le stelle anche in veste di ballerina, al suo fianco un maestro storico del programma, Samuel Peron, che a causa del Covid non ha potuto prendere parte, come previsto, a questa edizione.

Durante la quarta puntata vedremo esibirsi: Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman, Vittoria Schisano – Marco De Angelis, Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Gilles Rocca – Lucrezia Lando e la coppia uscita vincitrice dallo spareggio iniziale.

Le coppie Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi sono state eliminate nelle puntate precedenti, ma la loro “corsa” non è finita; tra qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare ad allenarsi con grande impegno e costanza.

Chi dovrà abbandonare la gara di Ballando con le stelle, questa sera? Il primo nome – tra Antonio Catalani – Tove Villfor e Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira- lo scopriremo a inizio puntata…