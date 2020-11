Ballando con le Stelle, Mussolini in finale con Peron. E la Lucarelli commenta l’edizione…

Maykel Fonts è a casa positivo al Covid e Alessandra Mussolini balla con Samuel Peron nella finale di Ballando con le Stelle 2020. Questa la notizia (o meglio la conferma) data da Milly Carlucci a inizio puntata di sabato 21 novembre, l’ultima di questa edizione davvero particolare. La stessa Carlucci apre la serata cercando di sintetizzare quest’annata particolare:

“E’ stata una cavalcata intredibile, un romanzo popolare, ricco di colpi di scena. Siamo arrivati fino a qua… “

e in pochi, sinceramente, ci credevano. Il Generale Carlucci si avvia a condurre in porto anche questa quindicesima edizione del dancing show di Rai 1 diventato un medical drama, per fortuna finora a lieto fine.

Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Tove Villfor, maestra di Antonio Catalani – già eliminato – e assente dalla finale per Covid, e Maykel Fonts, positivo al virus e costretto ad abbandonare la sua allieva, Alessandra Mussolini, proprio all’ultima puntata.

Come ha già fatto con Peron e Todaro, Milly Carlucci si collega a inizio puntata con il ballerino in quarantena a casa. E a quanto pare con i primi sintomi.

“Sono molto stanco… purtoppo bisogna fare anche i conti con questo quando si ha a che fare con questo virus”

ha detto Fonts, facendo quindi capire che c’è qualcosa di più della ‘semplice’ positività. Nessuna conseguenza per la Mussolini, risultata negativa a tutti i tamponi così come il resto del cast.

Intanto è tempo di bilanci fuori e dentro dalla pista, al netto degli ascolti, anche perché un impegno come quello investito da Rai, Ballandi, cast e crew in piena pandemia, in diretta, con un format che richiede contatto e sicurezza, non può essere misurato solo con le percentuali dell’Auditel. E a omaggiare lo sforzo fatto da Milly Carlucci e da tutta la squadra ci pensa anche Selvaggia Lucarelli con un post su Facebook nel quale riassume il suo punto di vista sull’edizione. Una sintesi ironica che non manca di qualche frecciatina. E intanto si guarda, forse, già alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.