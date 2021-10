Raffaella Carrà avrà il suo teatro tv? Milly Carlucci avrebbe voluto annunciarlo già oggi, in occasione della prima puntata di Ballando con le Stelle, ma fa capire che manca poco: si sta davvero parlando della possibilità di intitolare l’Auditorium del Foro Italico alla regina della televisione italiana, scomparsa lo scorso luglio.

“Quando questo gruppo di lavoro è entrato in questo studio, nel 2005, era davvero emozionato. Era il luogo dove Raffaella Carrà aveva costruito un successo incredibile per Rai 1. Allora, io ho chiesto che questo teatro della Rai fosse intitolato a una grande donna, conduttrice, autrice, capoprogetto, che veramente ha fatto la storia della tv”

dice Milly Carlucci aprendo la 16esima stagione del suo dancing show.

“Se ne sta parlando e magari uno di questi giorni succederà che io potrò dire… non l’ho potuto fare questa volta… “BUONASERA DAL TEATRO RAFFAELLA CARRA'”.

Sembra, quindi, manchi davvero poco all’intitolazione del Teatro del Foro Italico alla Carrà, riconoscimento che la Carlucci chiese di fatto con un tweet mentre Rai 1 trasmetteva le repliche di Carràmba che sorpresa in suo onore.

Se c’è una cosa che Milly Carlucci fa è mantenere la parola e quindi ormai ci aspettiamo che a breve possa essere fatto l’atteso annuncio, così come ormai da un paio di anni avviene per gli studi “Fabrizio Frizzi” (che manca sempre tanto). Chissà che l’annuncio non arrivi già la prossima settimana o magari il 6 novembre, all’indomani del quarto mese senza di lei.

Menzione speciale per la scelta delle parole di Milly Carlucci, che non lascia mai nulla al caso: mette da parte ‘showgirl’, ballerina, cantante, attrice non perché la Carrà non sia stata tutto questo, ma perché è stata molto altro e anche di più dietro le telecamere. Ed è anche per quella sua grandissima capacità di essere straordinaria davanti e dietro le telecamere che Raffa è la Regina (e Milly è della sua stessa pasta…).