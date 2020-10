Vi abbiamo dato conto dell’annullamento della votazione relativa allo spareggio fra le coppie formate da Costantino Della Gherardesca – Sara Di Vaira e Antonio Maria Catalani con la sua maestra Tove Villfor previsto all’inizio della quinta puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 17 ottobre alle ore 20:40 sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

La motivazione di questo annullamento è stata spiegata dalla produzione di Ballando con le stelle e risiederebbe nelle votazioni arrivate via web da paesi stranieri. In particolare, nel comunicato diramato dal team di Ballando con le stelle si legge :

Da un’attenta e rigorosa analisi di DATALYTCS, società incaricata dalla Rai di raccogliere le votazioni dagli account ufficiali del programma è emerso che le votazioni arrivate in favore della coppia Antonio Catalani e Tove Villfor sono per circa l’80% provenienti da Paesi esteri e da altri continenti e che la maggior parte di questi voti sono arrivati simultaneamente in orari determinati e spesso nelle ore notturne.

La votazione dunque rispetto a questo spareggio è stata annullata ma, secondo quanto apprendiamo, lo spareggio ad inizio della quinta puntata di Ballando con le stelle si dovrebbe comunque fare. Nel caso però le votazioni ripartiranno da zero e con modalità differenti rispetto a quelle finora adottate, anche proprio alla luce del caso che ne hanno decretato l’annullamento.

Per scoprire però tutto questo, nuove modalità di voto annesse, occorrerà però attendere la prossima puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 17 ottobre a partire dalle ore 20:40 in diretta su Rai1 dall’auditorium del foro italico in Roma con la conduzione di Milly Carlucci e Paolo Belli.