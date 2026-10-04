Ballando Con Le Stelle la spunta nello Share, Tu Sì Que Vales conquista più spettatori. I dati Auditel del 3 Ottobre 2026

Ballando Con Le Stelle e Tu Sì Que Vales tornano a sfidarsi a colpi di Auditel il sabato sera. Gli ascolti degli show più attesi sulla rete ammiraglia fanno la differenza, il divario fra i contenuti – entrambi con qualche piccola novità rispetto al recente passato – è sottile relativamente a questo inizio stagione. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è leggermente avanti considerando lo Share rispetto a Cologno Monzese: 25,6% di Share contro 25,5%. Un’inezia che testimonia un divario talmente sottile da determinare un fattore preciso.

La concorrenza di Canale 5 si aggiudica la sfida in termini di pubblico effettivamente raggiunto: 3,403 milioni contro 2,485 milioni. Il sabato sera, anche nel 2026-2027, sarà un passo a due. Il campionato di Serie A con gli anticipi settimanali e le altre variabili che potrebbero subentrare nelle prossime settimane comporranno un quadro diverso, ma le basi per una cavalcata all’unisono ci sono tutte. Sarà difficile stabilire il vincitore di questa rincorsa catodica partita sotto i migliori auspici.

Un passo a due catodico: Ballando Con Le Stelle insidia Tu Sì Que Vales

Le emittenti cadette hanno scelto altro: Rai2 con NCIS – Unità Anticrimine raggiunge il 3,9% di Share. Un grande classico della rete sfiora il 4% di Share a testimonianza che gli evergreen sono in grado di confermare sempre un certo interesse. Rai3 ottiene il 4,3% di Share con Blu Notte – Misteri dimenticati: anche in questo caso siamo di fronte a un grande classico che torna sulla generalista e parte da una buona base. Il delitto di Via Poma, nello specifico di puntata, riesce sempre a richiamare l’attenzione della platea televisiva.

Rete4 vira su un grande classico del cinema contemporaneo: The Bourne Identity ottiene il 3,5% di Share. Italia Uno fa lo stesso, preferendo tuttavia il cinema d’animazione. L’era Glaciale si spinge al 4,3% di Share andando a prendere il target di bambini e ragazzi affezionati a un determinato genere di cartone animato. In tal caso l’animazione incontra il grande cinema d’autore per un sodalizio inossidabile.

La Nations League sfiora il 4% di Share su Tv8

La7 ritrova l’appuntamento con In Altre Parole fra talk show e approfondimento giornalistico: la trasmissione condotta da Massimo Gramellini raggiunge il 5,8% di Share. La seconda parte di puntata, dal titolo In Altre Parole…Ancora cala al 3,3% di Share. Il formato dimostra comunque di essere in linea con il trend di questo inizio stagione confermando anche un determinato quantitativo di estimatori anche in seconda serata. Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona lo sport con il confronto di Nations League tra Spagna e Repubblica Ceca: la disputa calcistica, che ha visto impegnati i Campioni del Mondo in carica, garantisce all’emittente il 3,7% di Share.

I campioni del mondo scendono in campo su Tv8 ⚽ Spagna-Repubblica Ceca è pronta a regalarci una serata di grande calcio ✨ La sfida di UEFA Nations League vi aspetta sabato dalle 20:45 LIVE. pic.twitter.com/9khr5nkM0b — TV8 (@TV8it) September 30, 2026

Nove, con Accordi&Disaccordi, conquista il 3,3% di Share. Anche in tal caso il talk show targato Warner Bros Discovery riparte da un trend ben preciso che mostra ampi margini di miglioramento ed evoluzione. In calo, invece, il Canale 20 con Speed che non va oltre l’1,7% di Share. Stesso punteggio ottenuto da Rai4 che ha scelto Paradise Highway.

Affari Tuoi al 24% di Share

Iris si spinge al 2% di Share grazie a La Giusta Causa. Doc 4 – Nelle Tue Mani, in replica, scivola all’1,5% di Share su RaiPremium. La sfida preserale vede fronteggiarsi in access prime time Affari Tuoi, che arriva al 24% di Share, contro La Ruota della Fortuna al 23,7% di Share. De Martino torna a superare il diretto concorrente in un confronto catodico che promette competizione e colpi di scena.