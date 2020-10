Ballando con le stelle, la killer application di Rai1

Ballando con le stelle è tornato da due settimane sui teleschermi della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Del programma però, di cui stasera andrà in onda la terza puntata con Marcella Bella ballerina per una notte (con il fratello Gianni collegato), andrebbe forse maggiormente sottolineato che dopo anni di autunni fatti di proposte a singhiozzo e alle volte anche incoerenti fra di loro, il palinsesto di Rai1 ha ritrovato un varietà di lunga serialità degno del blasone di quella che una volta fu la Rete 1.

Certamente la lunga attesa ed i continui rinvii hanno creato un interesse crescente nei mesi all’interno del pubblico della televisione, quello Rai in particolare, ma anche lo sviluppo delle situazioni che si vengono naturalmente a creare all’interno del cast dei concorrenti in corsa per la vittoria finale, diventano certamente importanti ai fini dei risultati del programma.

In particolare le dinamiche fra i concorrenti sono importanti perchè possono essere poi utilizzate anche dalle altre trasmissioni del day time di Rai1 nei loro talk. Si segnalano infatti programmi con Oggi è un altro giorno che ne parlano con un aumento degli ascolti del programma affidato a Serena Bortone. Ma di Ballando con le stelle se ne parla anche a Domenica in, Da noi a ruota libera, fino alle Storie italiane di Eleonora Daniele, lei per altro da sempre amica dello show del sabato sera di Rai1.

Fra i programmi che parlano di Ballando con le stelle c’è anche Italia sì di Marco Liorni, con la sua “talpa” che si aggira dietro le quinte dell’auditorium del foro italico in Roma per carpire i segreti del cast dello show di Milly Carlucci. Insomma per Ballando con le stelle su Rai1 sta capitando un po’ quello che accade su Canale 5 con il Grande fratello vip, una robusta iniezione di vitamine per fortificare i vari programmi del day time della rete che ospita i due programmi. Ballando con le stelle dunque non più un semplice programma del sabato sera di Rai1, ma una specie di killer application spalmata nel corpo vivo del palinsesto di un canale generalista, ovvero il day time.