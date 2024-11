Curioso episodio avvenuto sulla rilevazione degli ascolti dell’ottava puntata di Ballando con le stelle 2024. Premessa, sappiamo tutti dei “trucchetti” che spesso e volentieri vengono messi in atto dalle varie reti televisive circa gli ascolti dei loro programmi. Tutti i giorni vediamo di trasmissioni che vengono divise come degli spezzatini di carne in padella. Le varie “anteprime“, “saluti“, “buonanotte” e chi più ne ha più ne metta.

I “trucchetti” per aumentare lo share

Anche Ballando con le stelle ne ha fatto uso, accorciando ed allungando per esempio il suo access intitolato “Ballando tutti in pista” a dipendenza delle necessità. Anche se va detto che ultimamente questo stratagemma veniva usato molto meno dal programma di Milly Carlucci. Con il “tutti in pista” che veniva chiuso alle 21:15, quindi relegato esattamente nell’access e con la rimanente rilevazione del programma vero e proprio dalle nove e un quarto e fino a termine.

La durata di alcuni intrattenimenti di prime time

Andrebbe anche detto del costume di aumentare la durata di queste trasmissioni che si propagano fino all’una e mezza per alzare l’asticella dello share quanto più in alto possibile. Mi veniva in mente a questo proposito la gag di Fiorello a Stasera pago io, quando metteva in scena un lettone in cui i protagonisti dello spettacolo si coricavano, in attesa della chiusura del programma della concorrenza.

Ma su questo temo ci sia poco da fare, tranne che auspicare l’arrivo di solerti funzionari che svolgano la loro funzione sfumando il programma che tracima. Un po’ come subiva il grande Pippo Baudo, quando spesso gli venivano sfumati i suoi programmi. Ma detto questo, se i “trucchetti” ci sono e li fanno praticamente quasi tutti, allora perchè non beneficiarne?

Ballando con le stelle e l’impaginazione dell’ottava puntata

Sabato sera c’era in prime time il match di Sinner su Rai2, ecco che il team di Ballando aveva pensato di allungare il segmento “tutti in pista” fino alle 22:20, con tanto di cartello andato in onda. La rilevazione di Ballando con le stelle partiva dunque alle 22:20 e fino alle 25:28. Rilevazione che non è stata messa in atto dal marketing Rai su segnalazione della struttura del programma. Marketing Rai che avrebbe dovuta comunicarla ad Auditel. Cosa che evidentemente non è avvenuta, infatti la rilevazione Auditel è stata dalle 21:14 alle 25:28.

Ballando con le stelle e i dati con la rilevazione corretta

Detto che comunque lo show di Milly Carlucci ha vinto, seppur di un soffio la serata, anche con la rilevazione integrale errata, i dati avrebbero visto con la rilevazione corretta di un Ballando al 27% di share, quindi due punti sopra la rilevazione effettuata. Con un beneficio quindi nella media totale dell’attuale edizione dello show di Rai1. Va detto poi che il match di Sinner sarebbe potuto durare di più, aumentando così il beneficio dello spostamento in avanti di “tutti in pista“, cosa che poi non è avvenuta. Piccolo, grande sconcerto dunque domenica mattina all’interno delle strutture Rai che producono lo show del sabato sera di Rai1.