Analisi Auditel della serata di sabato 16 novembre 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di sabato.

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta alla lunga dalla curva blu del Tg1 che tocca il 24% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso il 22% di share. Segue fin verso il 7% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 6%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con lo spettacolo di varietà Ballando tutti in pista, curva questa che scorre a cavallo della linea del 20% di share. Segue poco sopra la linea del 15% di share la curva arancione di Striscia la notizia. Vediamo zizaggante nella corsia che va dal 10 al 15% di share la curva rossa degli ATP Finals di Tennis da Torino su Rai2. Segue poi fin verso il 7% la curva azzurra di Italia 1 con il telefilm NCIS, quindi appoggiate sulla linea del 5% le curve dei talk di La7 e Rete 4, In altre parole e 4 di sera week end.

Prime time con la curva blu di Rai1 che parte al comando con Ballando con le stelle poco sopra la linea del 20% di share, per poi essere superata dalla curva arancione della finale di Tu si que vales che si porta sulla linea del 25% di share. La curva blu dello show di Rai1 la insegue, la raggiunge ed insieme vanno avanti a braccetto fin quasi la mezzanotte a metà strada nella corsia che va dal 25 al 30% di share. Poi da mezzanotte e fino al termine dei due programmi (finiti praticamente insieme all’una e 25 TSQV e una e 28 Ballando) è la curva del varietà di Rai1 che va in testa, chiudendo poi a toccare la linea del 35% di share, appunto tre minuti dopo lo show di Canale 5.

Nel consueto giochino della sovrapposizione 21:17-25:25 vediamo di un soffio avanti Rai1 al 24,88% di share e 3.396.500 telespettatori e 24,72% e 3.378.038 telespettatori per il varietà di Canale 5. Per quel che riguarda le altre curve, a parte il match di Sinner su Rai2 di cui abbiamo già parlato, davvero poco da dire. Prima affiora di poco la curva nera di In altre parole fin verso il 4% e poi quella gialla di Rete 4 con il film Chi trova un amico trova un tesoro.