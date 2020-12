È terminato ormai da più di due settimane Ballando con le Stelle, ma sembra che il suo percorso televisivo non sia ancora terminato. I talk show della domenica pomeriggio infatti continuano ad appoggiarsi sul dancing show di Milly Carlucci per il parterre di ospiti intervistati dalle varie padrone di casa.

Se infatti Mara Venier ha seguito durante tutta l’edizione Ballando con le Stelle, con lo specifico segmento Ballando di domenica, in cui intervenivano i protagonisti dello show del sabato sera di Rai 1, stupisce indubbiamente di più che da domenica scorsa a ospitare i neo ballerini sia Barbara d’Urso a Domenica Live.

Dopo aver intervistato sette giorni fa il vincitore Gilles Rocca, oggi pomeriggio sono stati ospiti del suo salotto sia Barbara Bouchet, che ha partecipato con il figlio Massimiliano Borghese, sia Costantino della Gherardesca, rivendicato orgogliosamente dalla d’Urso come suo opinionista.

Durante le interviste ai due ormai ex-concorrenti di Ballando con le Stelle non si è parlato direttamente del programma di Milly Carlucci, ma l’esperienza da poco terminata è stata richiamata nelle clip di entrambi e nel caso di Costantino è stata utilizzata anche come espediente per riproporre la stessa sorpresa da lui ricevuta a Ballando, quando nella prova a sorpresa della semifinale si ritrovò a ballare con il nipote Barù.

I protagonisti di Ballando con le Stelle continuano a trovare spazio anche a Domenica In, dove oggi ha partecipato Vittoria Schisano, dopo che settimana scorsa era stata ospite Alessandra Mussolini.

E terminato il programma di Mara Venier, anche Francesca Fialdini poche ore fa nel suo Da noi… a ruota libera ha avuto in studio uno dei concorrenti della quindicesima edizione dello show danzerino, ovvero Daniele Scardina.

Anche a quindici giorni dalla finale, Ballando con le Stelle continua quindi a lasciare traccia di sé in televisione e soprattutto a offrire interlocutori per le chiacchierate delle conduttrici della domenica pomeriggio di Rai 1 e di Canale 5.