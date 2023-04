Ballando con le Stelle 2022: ecco cosa sta succedendo fra Codacons e Rai

Un annata così turbolenta a livello di polemiche probabilmente Ballando con le Stelle non l’aveva mai conosciuta, A distanza di ormai quasi quattro mesi dalla finale dell’edizione 2022, su Ballando con le Stelle non si spengono le polemiche, animate dal Codacons, che già dal giorno successivo alla finale chiese alla Rai di rendere accessibili i dati circa i voti social ricevuti nel corso della finale.

“In queste ore da più parti si chiede il nostro intervento sul caso dei voti ai concorrenti del programma in occasione della finale” spiegava l’associazione dei consumatori, che annunciava poi l’intenzione di presentare un’istanza alla Rai con la quale “ottenere tutti i dati relativi ai voti raccolti attraverso i social network nel corso della serata finale”.

La richiesta, arrivata congiuntamente da Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, era andata a sbattere contro il rifiuto da parte della Rai di fornire i dati richiesti dalle due associazioni che a suo avviso, stando a quanto riportato dal Codacons, “intendono platealmente sindacare la legittimità e la trasparenza della programmazione della scrivente concessionaria del servizio pubblico”, specificando ulteriormente “senza che alcuna titolarità o competenza siano state loro attribuite dalla legge”.

Proprio quest’ultima affermazione sarebbe stata invece smentita nelle scorse settimane dal giudizio espresso dalla Commissione per l’accesso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che avrebbe così bocciato il rifiuto opposto dalla Rai e avrebbe invitato l’azienda pubblica a riesaminare l’istanza avanzata da Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi.

L’ultimo sviluppo della vicenda che riguarda l’edizione 2022 di Ballando con le Stelle è arrivato nelle ultime ore, con un nuovo comunicato del Codacons, in cui l’associazione per la tutela dei consumatori rivela che la Rai si sarebbe nuovamente rifiutata di mostrare i dati dell’ultima edizione del programma di Rai1, tramite una nota emanata lo scorso 12 aprile dall’avvocato dell’ufficio legale Rai, Francesco Spadafora.

Nella nota si specifica che “il controllo del rispetto della trasparenza e della regolarità delle operazioni di voto nell’ambito di un programma televisivo trasmesso dalla Rai, è un potere attribuito ex lege non certo alle associazioni dei consumatori bensì alle Autorità indipendenti competenti”. Per questa decisione presa dalla Rai, il Codacons ha deciso di denunciare alla Procura della Repubblica di Roma la Rai e i responsabili di Ballando con le Stelle.

Il presidente del Codacons Carlo Rienzi si augura però che un possibile incontro con Milly Carlucci posso portare l’associazione a poter riuscire a visionare gli atti richiesti. Ora si attendono solo nuovi sviluppi, ricordando che il dettaglio delle votazioni, con il numero dei voti social ottenuti nelle varie puntate (compresa la finale), è disponibile qui.