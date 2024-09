Il conto alla rovescia verso Ballando con le stelle è iniziato già da questa estate con lo snocciolamento dei nomi che vanno a comporre il cast di quella che sarà l’edizione numero 19 dello show del sabato sera di Rai 1. Noi di TvBlog vi abbiamo puntualmente aggiornato con i nostri retroscena e anteprime.

Milly Carlucci ha giocato le sue carte tenendosi qualche asso da rivelare al momento giusto. A poco meno di due settimane dalla prima puntata di Ballando 2024, la conduttrice è stata ospite di un’altra prima, quella di Da noi…A ruota libera condotta da Francesca Fialdini.

Qua è stata l’occasione per riassumere la scorsa fortunata stagione viaggiata sui binari della tensione, spesso diventata quasi opprimente rispetto allo spettacolo che Ballando sa dare, e dei colpi di scena che – se la vogliamo dire tutta – in questo programma non sono mai mancati per via delle dinamiche scaturite in sala da ballo fra incidenti di percorso e ritiri improvvisi.

Viene però il momento di pensare al presente. La Fialdini chiede alla Carlucci di aggiungere qualche notizia in più a ciò che si sa già. Dopo qualche normale tentennamento, la conduttrice si lascia andare rivelando che alla prima puntata di sabato 28 settembre 2024 il ballerino per una notte non sarà unico…

“Ballando con le stelle inizia sabato 28 settembre, giorno in cui ci sarà la Supercoppa di Volley Femminile. In quella occasione ci sarà Conegliano contro Milano. Nelle due squadre divise ci sono le 7 campionesse olimpiche della Nazionale di Volley che hanno vinto l’oro a Parigi 2024. Grazie alla Lega Volley, finita la partita, saranno Ballerine per una notte“.

Le 7 campionesse che giocano nelle due squadre sono rispettivamente, a Milano: Anna Danesi (centrale), Paola Egonu (opposto), Alessia Orro (palleggiatrice), Myriam Sylla (schiacciatrice). A Conegliano: Monica de Gennaro (libero), Sarah Fahr (centrale), Marina Lubian (centrale).