Mentre si avvicina a grandi passi la partenza della nuova edizione di Ballando con le stelle, programmata per sabato 28 settembre, si stanno sistemando nel puzzle del cast del programma di Milly Carlucci le tessere che ne faranno parte. Oltre ai concorrenti, già annunciati (ne manca solo una che è in via di definizione in questi giorni) una delle componenti fondamentali del programma è quella dei maestri che affiancano e preparano le stelle in gara.

Il cast dei maestri di Ballando con le stelle 2024

Attraverso i social network i vari componenti del cast dei maestri di Ballando con le stelle 2024 stanno annunciando la loro partecipazione al programma di Rai1. Qui ora su TvBlog daremo una visione d’insieme del cast di maestri della nuova edizione dello show diretto e condotto da Milly Carlucci ed in qualche modo ne ufficilizzeremo la presenza.

I maestri confermati

In questa nuova serie di Ballando con le stelle ci sarà una piccola grande rivoluzione nel cast dei maestri di cui ora vi diamo conto. Partiamo dai maestri confermati che sono Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Pasquale La Rocca, Luca Favilla e Angelo Madonia. E’ previsto anche il ritorno di una cara conoscenza del corpo docente di Ballando, cioè Veera Kinnunen.

Le new entry nel cast dei maestri di Ballando con le stelle 2024

Veniamo ora ai nuovi ingressi: Erica Martinelli, Sophia Berto e Nikita Perotti che hanno vinto “Ballando on the road“, Rebecca Gabrielli che aveva già partecipato al programma nel segmento ballerino per una notte, Carlo Aloia responsabile dello spettacolo “Burn the floor” e Giovanni Pernice che viene da Strictly Come Dancing.

I maestri che non ci saranno

Non faranno più parte del corpo docente di Ballando con le stelle, ma saranno senz’altro coinvolti nel programma magari nel segmento del “ballerino per una notte” o in altri eventi “spot”: Lucrezia Lando, Samuel Peron, Marija Ermačkova, Simone Casula, Moreno Porcu e Tove Villfor. Nei prossimi giorni si procederà all’abbinamento maestro-stella.