Sabato sera 14 novembre andrà in scena in diretta dall’auditorium del foro italico in Roma la semifinale dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle, il popolare talent show della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo diretto e condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il quarto di finale andato in onda sabato scorso ha certificato l’eliminazione -temporanea- di Rosalinda Celentano e la sua maestra Tinna Hoffmann e di Vittoria Schisano con Marco De Angelis dalla gara, ma proprio nella semifinale di sabato le coppie saranno protagoniste di un ulteriore ripescaggio, mentre tornerà in pista Elisa Isoardi insieme al suo maestro Raimondo Todaro. Nella puntata numero nove di questa edizione di Ballando con le stelle sarà Bruno Vespa il ballerino per una notte.

Il noto giornalista di Rai1 e titolare della storica rubrica di seconda serata Porta a porta della prima rete della televisione pubblica sarà il protagonista del consueto spazio del ballerino per una notte. Vespa per altro proprio in questo periodo ha appena dato alle stampe il suo nuovo libro dal titolo “Perchè l’Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del virus)”.

Nel corso dello show del sabato sera di Rai1 avrà modo di presentarlo al pubblico televisivo. Un libro che abbraccia due dittature, quella fascista e quella che stiamo vivendo noi in questo periodo legata all’emergenza sanitaria del Coronavirus. Nel corso della nona puntata di Ballando con le stelle spazio alle competizioni fra le coppie rimaste in gara per decretare i finalisti che si contenderanno sabato 21 novembre la coppa di campione dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle.

L’appuntamento con tutto questo è per la serata di sabato 14 novembre dalle frequenze della prima rete Rai subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1 con la semifinale dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle, con Milly Carlucci, Paolo Belli e l’ineffabile giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.