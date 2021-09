Primo appuntamento stagionale con Da noi…a ruota libera per Francesca Fialdini. All’interno del programma fra i tanti ospiti che si sono susseguiti nello studio tv Fabrizio Frizzi, c’era anche Arisa. La cantante, come ben si sa dalle pagine di TvBlog, dopo solo un anno ha lasciato Amici, luogo in cui ha potuto ritagliarsi uno spazio di spicco nel programma, non solo diventando una delle insegnanti della scuola, ma anche uno dei personaggi più apprezzati del programma e, soprattutto, del serale.

La sua estate è stata particolarmente movimentata, un nuovo look, un nuovo singolo e aggiungiamo un nuovo percorso. La cantante sarà nel cast di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha arruolato colei che già un anno e mezzo fa era stata mirata per essere una delle concorrenti mascherate de Il cantante mascherato. La conferma del suo approdo nel programma in partenza il prossimo 16 ottobre (in sfida diretta con Tu si que vales) è arrivata dalla vivavoce di Rosalba Pippa e da un filmato della Carlucci.

Oltre gli auguri per la nuova stagione ‘allegati’ in apertura di clip, la conduttrice parla direttamente alla “meravigliosa, unica, incomparabile Arisa”:

Tu (riferito alla Fialdini, ndr) non sai quanto tempo ho corteggiato questa ragazza per venire a fare Ballando con le stelle e la notizia incredibile è che finalmente mi ha detto di sì, per cui è con noi a Ballando.

E per non farsi mancare l’esclusiva, la Fialdini si è pure beccato l’annuncio e la presentazione del ballerino che affiancherà con l’Artista:

Tu ballerai con uncampione incredibile. Il suo valore tecnico e artistico, è stato 11 volte campione d’Italia, un immenso maestro di ballo e come avrebbe detto Raffaella: Vito Coppola è qui!

Il maestro infatti si svela nello studio e stringe la mano alla sua allieva, sin da subito curiosa di scoprire chi ha davanti a sé: “Di dove sei? Quanti anni hai? Qualcuno ha detto che ti ci vorrà la gru per sollevarmi, mi aspettavo qualcuno di più…” lasciando intendere con una battuta qualcuno di più forzuto. Vito è di Eboli (Salerno), ha 28 anni ed in passato ed è insegnante di ballo.

Con questo incontro Francesca Fialdini ha dato il via al countdown di Ballando con le stelle. La stessa conduttrice pochi minuti prima dell’inizio del programma ha messo ufficialmente la parola fine alle voci di ruggini con Mara Venier entrando in collegamento al termine di Domenica IN: “Incontriamoci presto perché questo è il luogo delle donne straordinarie, Quando vuoi la mia Ruota è sempre aperta per te“.