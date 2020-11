Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai 1, è giunto al penultimo atto con la semifinale che andrà in onda questa sera, sabato 14 novembre 2020, a partire dalle ore 20:35.

Durante la serata, le coppie ancora in gara si sfideranno attraverso confronti diretti.

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sfideranno Paolo Conticini e Veera Kinnunen in una coreografia di Valzer, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina si confronteranno con Gilles Rocca e Lucrezia Lando in una sfida di Tango mentre Alessandra Mussolini e Maykel Fonts affronteranno Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira in una coreografia di Paso Doble.

Ogni esibizione dei concorrenti sarà introdotta da un video dedicato ad un momento particolarmente significativo delle loro vite.

Durante la semifinale, inoltre, le coppie ferme a bordo pista (Barbara Bouchet-Stefano Oradei, Ninetto Davoli-Ornella Boccafoschi, Lina Sastri-Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano–Tinna Hoffman, Vittoria Schisano–Marco De Angelis ed Elisa Isoardi-Raimondo Todaro) avranno l’ultima possibilità di tornare in gioco, attraverso un ripescaggio.

Tra le esibizioni previste per le coppie in sfida, troveremo balli caraibici, standard, latino-americani e prove a sorpresa. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa.

Il ballerino per una notte, come anticipato da TvBlog, sarà Bruno Vespa, ospite ricorrente di Ballando con le Stelle, come presidente di giuria nelle primissime edizioni e come opinionista negli ultimi anni.

Desiree Zaccaro e Francesco Ficco, da Massafra (TA), e i Professione Danza, da Pescara, infine, si sfideranno nel quarto appuntamento con il torneo Ballando con te.

La giuria sarà come sempre capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Saranno presenti anche Rossella Erra, Antonio Razzi e Gianni Ippoliti, che compongono l’“antigiuria”, e le presenze fisse della criminologa Roberta Bruzzone e di Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta.