Ballando con le Stelle, Andrea Delogu e l’annuncio di Milly Carlucci

Andrea Delogu ha cominciato l’avventura sulla pista di Ballando con le stelle 2025 con grande entusiasmo. In coppia con Nikita Perotti, ha dimostrato sin dalle prime puntate di poter crescere artisticamente e di poter non solo conquistare la finale, ma anche la vittoria. Allegra, entusiasta, schietta e diretta, la conduttrice Rai non si è risparmiata raccontandosi senza filtri sia sul piano sentimentale che personale.

Andrea, infatti, ha aperto il proprio cuore e, dopo aver svelato i dettagli della fine della storia d’amore con Luigi Bruno, ha raccontato anche i problemi che ha dovuto affrontare a causa della dislessia, scoperta tardi. Improvvisamente, sulla Delogu e sulla sua famiglia, si è abbattuto il dolore più grande: quello per la morte improvvisa e prematura di Evan, il fratello 18enne della Delogu, venuto a mancare in seguito ad un incidente.

Un lutto che ha stravolto la vita di Andrea Delogu che non ha partecipato alle ultime due puntate di Ballando con le stelle 2025. La conduttrice ha affrontato tutto in silenzio lasciando a Milly Carlucci il compito di svelare il suo futuro da concorrente del programma di Raiuno.

Milly Carlucci svela il destino di Andrea Delogu a Ballando con le stelle 2025: l’annuncio in diretta

Andrea Delogu tornerà ufficialmente a Ballando con le stelle 2025 sabato 15 novembre, nel corso dell’ottava puntata. Ad annunciarlo in diretta è stata la stessa Milly Carlucci che, dopo aver chiamato al proprio fianco Nikita Perotti, il madre della Delogu, ha spiegato come avverrà il ritorno in gara delle coppia.

Avendo saltato le ultime due puntate, Andrea Delogu e Nikita Perotti non torneranno subito in gara ma dovranno affrontare uno spareggio lasciando al pubblico il compito di decidere il futuro della conduttrice de La porta magica nel programma del sabato sera di Raiuno.

«Ci sarà uno spareggio a inizio puntata con le due coppie im fondo allo spareggio di questa puntata. Sarà un reingresso attraverso lo spareggio. Ti aspettiamo, bacio Andrea», le parole della Carlucci.

Al termine della settima puntata, sono finite allo spareggio tre coppie: Rosa Chemical ed Erica Martinelli, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Marcella Bella e Chiquito. A salvarsi subito è stata la coppia di Rosa Chemical mentre quelle di Marcella Bella e Filippo Magnini dovranno sfidarsi all’inizio della prossima puntata.

Stando alle parole della Carlucci, Marcella Bella e Filippo Magnini dovrebbero sfidare proprio Andrea Delogu con il pubblico chiamato a scegliere chi potrà tornare in gara e chi sarà eliminato sperando nel ripescaggio che avverrà nelle prossime settimane.