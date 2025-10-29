Andrea Delogu in lutto: morto il fratello Evan, aveva 18 anni

Un drammatico incidente stradale ha strappato alla vita il giovane Evan Delogu, fratello della nota conduttrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu. Il ragazzo, appena 18 anni, ha perso il controllo della sua moto nel pomeriggio di oggi in via Vittor Pisani, a Bellaria, nel riminese. Non sono risultati coinvolti altri veicoli nel sinistro, come confermato dalle prime ricostruzioni.

L’incidente e gli interventi sul posto

Secondo le informazioni raccolte, Evan Delogu sarebbe dapprima finito contro un palo della luce e successivamente contro un secondo, in seguito alla perdita di controllo del mezzo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia locale di Bellaria Igea Marina ha avviato i rilievi necessari per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Il dolore della famiglia e i messaggi di cordoglio

Il padre di Evan, Walter Delogu, ha espresso un commovente messaggio di addio: «Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore… Voglio che si ricordi così il nostro bambino… Addio Evan… Il tuo papà e tua mamma». Walter Delogu è noto per essere stato autista di Vincenzo Muccioli presso la comunità di San Patrignano, luogo dove è cresciuta anche Andrea Delogu.

La tragedia ha suscitato un’ondata di commozione e solidarietà, con numerosi messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia Delogu. Anche il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un post su Facebook: «Col cuore colmo di tristezza ci stringiamo in un silenzioso abbraccio alla famiglia colpita da questa tragedia».