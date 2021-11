Ballando con le stelle accende il day time di Rai1

Mentre si avvia verso la conclusione l’edizione 2021 di Ballando con le stelle, con un ottimo risultato in termini di ascolto, viene naturale fare una considerazione che riguarda la programmazione del day time della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. La considerazione in questione riguarda la “spalmatura” dei contenuti dello show tersicoreo di Rai1 nei programmi del primo canale della televisione di Stato. Vediamo ormai infatti con sempre maggiore frequenza temi, discussioni e protagonisti dello show del sabato sera di Rai1 presenti nei programmi del day time della rete ammiraglia della televisione pubblica.

Prendiamo per esempio l’ultima puntata andata in onda di Domenica in. La prima parte della trasmissione vedeva in campo un talk show dedicato proprio a Ballando con le stelle e non era di certo la prima volta. Il divertente talk condotto da Mara Venier con i protagonisti dello show prodotto con la collaborazione della Ballandi, ha conquistato il pubblico della domenica pomeriggio vincendo in questo frangente la sfida con il rodatissimo spettacolo musicale di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.

Ma non è tutto, il secondo esempio che viene naturale fare, anche perchè uno dei componenti del cast di questa serie di Ballando con le stelle, ovvero Memo Remigi, è uno dei protagonisti fissi della trasmissione del primo pomeriggio di Rai1. Il riferimento è a Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone (per altro presente nell’ultima puntata trasmessa di Ballando con le stelle) che ieri ha avuto come ospiti della trasmissione, oltre allo stesso Remigi, Valeria Fabrizi ed il ballerino Giordano Filippo, conquistando in quel frangente quasi il 16% di share, dato questo non facilissimo da raggiungere in quella fascia oraria da Rai1.

Questi due esempi fanno chiaramente capire come questa edizione di Ballando con le stelle si avvia a diventare per Rai1 quello che è sempre stato il Grande fratello per Canale 5, ovvero un catalizzatore di pubblico per arrivare a creare un racconto orizzontale nella programmazione del day time di Rai1. Va aggiunto inoltre che alla luce di tutto questo si rende ormai necessaria una riflessione rispetto alla creazione di un appuntamento di day time quotidiano di Ballando con le stelle autonomo, prodotto e realizzato cioè direttamente dallo staff che realizza lo show del sabato sera di Rai1, da mandare in onda quotidianamente nella programmazione pomeridiana della rete ammiraglia della televisione di Stato. Una riflessione rispetto a questo tema arriverà a compimento certamente per la prossima edizione di Ballando con le stelle, in programma il prossimo autunno sempre nella prima serata del sabato di Rai1.