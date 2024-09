Ballando con le stelle 2024 e la ballerina per una notte della prima (Anteprima TvBlog)

Sabato 28 settembre subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1 va in onda la prima puntata dell’edizione 2024 di Ballando con le stelle. Lo show diretto e condotto da Milly Carlucci torna con una squadra nuovissima di aspiranti stelle nel mondo del ballo. Tommaso Marini, Federica Nargi, Furkan Palali, Anna Lou Castoldi, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, I Cugini di Campagna, Luca Barbareschi, Bianca Guaccero. Nina Zilli, Alan Friedman, Sonia Bruganelli e Francesco Paolantoni sono i magnifici 13 che si metteranno in gioco sul palcoscenico dell’Auditorium del foro italico in Roma.

Naturalmente ognuno di loro avrà il suo maestro accanto che lo preparerà settimana dopo settimana, alle varie performance che saranno chiamati ad eseguire da Milly Carlucci. Il tutto giudicato dall’ineffabile giuria capitanata di Carolyn Smith e con la collaborazione di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

E’ già stato annunciato i giorni scorsi dalla stessa Carlucci a Da noi a ruota libera l’arrivo alla prima di questa nuova serie di Ballando con le stelle delle campionesse olimpiche del volley femminile che hanno vinto la medaglia d’oro ai Giochi di Parigi 2024. Saranno loro le ballerine per una notte della prima puntata.

Ma non solo, ballerina per una notte della prima di Ballando con le stelle 2024 anche l’atleta paralimpica italiana specializzata nei 100 metri piani e nel salto in lungo e classificata T64 Giuliana Chiara Filippi. La più giovane atleta azzurra a partecipare ai Giochi paralimpici di Parigi 2024.

L’annuncio di Milly Carlucci alla Vita in diretta poco fa