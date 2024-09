Era tutto -quasi- pronto. Era quasi pronto il cast. Già annunciati 10 elementi dai canali social del programma. Era pronta la giuria, tutti confermati, naturalmente. Erano pronti i maestri, fra arrivi, conferme e partenze. Era pronto lo studio, con l’immancabile lampadario simbolo del programma. Insomma era tutto, o quasi pronto per l’edizione 2024 di Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle 2024 e l’ultimo concorrente in gara

Lo show campione di ascolti del sabato sera di Rai1 era pronto per debuttare sabato 28 settembre in prime time su Rai1. Naturalmente introdotto, diretto e condotto dalla sua capitana in campo, ovvero Milly Carlucci. Ma dicevamo quasi tutto pronto. Mancava ancora un elemento. La ciliegina sulla torta. Un elemento del cast che proprio nelle ultime ore è arrivato e si è sbloccato.

Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle 2024

Si tratta dell’undicesimo ed ultimo concorrente di Ballando con le stelle 2024 e che ora ha un nome e cognome: Anna Lou Castoldi. Attendiamo l’ufficializzazione dai profili social del programma della prima rete Rai. Una concorrente importante dunque che in qualche modo chiude il cerchio della famiglia Castoldi a Ballando con le stelle. Ricordiamo infatti le partecipazioni nello show del sabato sera di Rai1 dei genitori di Anna Lou, ovvero Asia Argento e Morgan.

Il rapporto di Anna Lou con i genitori Asia Argento e Morgan

Anna Lou ha parlato dei suoi genitori durante una sua partecipazione a Verissimo. Sul rapporto con il padre Morgan disse in quell’occasione:

Mamma mi ha sempre incoraggiato a essere nella sua vita, a vederlo. Mi è mancato e mi manca ancora, abbiamo delle belle conversazioni ma mi piacerebbe viverlo di più nel quotidiano. Non provo rancore, non voglio metterlo in cattiva luce

Ed a proposito degli insulti omofobi del padre di qualche tempo fa Anna Lou Castoldi ha detto:

Di base so che lui non è una persona omofoba, che prova odio o discrimina… Io sono un membro della comunità LGBTQIA+ e so cosa vuol dire essere discriminati per certe cose. Non ce l’ho con lui, non gli ho detto nulla perché so che è più che altro un intercalare, però so che non va giustificato. Le persone ci soffrono…Devo dire che non l’ho mai visto fare commenti omofobi sulla mia relazione. Ha ospitato me e la mia ex ragazza da lui un sacco di volte. Non è omofobo.

Sulla sua situazione sentimentale nella medesima intervista la nuova concorrente di Ballando con le stelle 2024 ha confessato:

Ho chiuso una storia dopo due anni e un periodo di convivenza. L’amore non va via, continuo ad amare la mia ex ma era una relazione che non funzionava nella quotidianità. Voglio usare questa esperienza come opportunità per evolvere.

Il cast completo di Ballando con le stelle 2024

Adesso avrà modo di arricchire le sue esperienze di vita con questa partecipazione al varietà di Rai1. Il cast definitivo e completo di Ballando 2024 dunque è formato da: Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Massimiliano Ossini (che ieri ha ricevuto la sorpresa in diretta a Unomattina dell’arrivo della sua maestra Veera Kinnunen, con cui ha iniziato a lavorare già dal pomeriggio). Quindi Luca Barbareschi,Sonia Bruganelli, I Cugini di Campagna e la new entry Anna Lou Castoldi. Ora davvero è tutto pronto per la partenza di Ballando con le stelle 2024 sabato 28 settembre 2024 subito dopo il Tg1 delle 20, il “quasi” lo possiamo togliere.