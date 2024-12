Ballando con le Stelle 2024, Angelo Madonia a Domenica In: “Io sempre al cellulare? Un maestro si occupa di musica e social. Nessuna distrazione da Sonia Bruganelli”

Nella puntata prenatalizia di Domenica In Mara Venier ha ospitato Angelo Madonia, il maestro di Ballando con le Stelle 2024 che era stato allontanato dal programma dopo un litigio in diretta con la giurata Selvaggia Lucarelli. Madonia era l’insegnante dell’ex nuotatrice Federica Pellegrini. A sostituirlo dapprima Samuel Peron, infortunatosi dopo pochi giorni e successivamente Pasquale La Rocca.

All’interno del contenitore domenicale di Rai 1 il ballerino ha rigettato le accuse che lo volevano sempre al cellulare. Madonia ha spiegato che nel frame mostrato nella trasmissione probabilmente si stava occupando dei social o di mettere la musica, due azioni che rientrano tra i compiti dei maestri di Ballando:

“C’è chi non ha la possibilità di spiegare. Se io mi occupo della parte social, delle comunicazioni o di un dispositivo e viene tagliata quella parte viene mandato il segnale che sto al telefono. Magari stavo mettendo la musica. Io ero distratto dal mio ruolo e l’ho fatto per 9 settimane. Quando sono andato via l’ho fatto con 9 e 10 come voti. Se ero stato distratto, quelli non arrivano. O sono stato giudicato in maniera troppo rigida o eravamo graziati prima”.

Il danzatore ha smentito che a distrarlo fosse stato la presenza nel programma della compagna Sonia Bruganelli, sottolineando di essere un professionista, non prima di aver ricordato di possedere un palmares superiore agli altri maestri. Mara Venier si è mostrata molto comprensiva nei suoi confronti: “Probabilmente non ne potevi più“, rammentandogli però che avrebbe dovuto mettere in conto la liaison con l’ex compagna di uno dei più grandi conduttori italiani.

Madonia ha replicato spiegando che la giuria puntualmente non perdeva occasione di parlare di gossip mettendo in secondo piano il lavoro della coppia. E proprio su Pellegrini ha dichiarato:

“Non c’è stato nessuno scontro. Se ci fosse stato modo di parlarsi, era una motivazione chiarirsi. Parlavano sempre anche scherzosamente della mia vita privata. Io ero lì a dire non prendete di mira, non parlate del mio. “Non è la mia gara” significa che quello che ho vinto già l’ho vinto ed è là per accompagnare il talent. Non siamo una coppia a livello professionale“.

Infine, il maestro ha dichiarato di aver saputo del licenziamento da Ballando con le Stelle 2024 tramite un comunicato Rai. Tuttavia, ha aggiunto che questo sarebbe stato il suo ultimo anno nel programma, essendo alla soglia dei 40 anni. Madonia lo aveva rivelato solo a Milly Carlucci e al capoautore Giancarlo De Andreis.