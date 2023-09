Anche Sara Croce farà parte del cast della nuova stagione di Ballando con le stelle, ormai quasi al completo. L’ufficialità è arrivata stamani direttamente dagli account social del programma di Milly Carlucci al via da sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1. Nella clip pubblicata la didascalia recita chiara: “niente ginnastica, niente preparazione atletica ma scorte di energia solare” e in effetti così pare. La giovane ragazza ci gioca su, non pensa alle prove in vista dell’avventura che affronterà (anche se inevitabilmente dovrà passare proprio per quelle se vorrà arrivare sino in fondo).

Si sdraia a pochi passi da una piscina, occhiali da sole da indossare e qualcuno gli chiede “Ma Sara! Cosa stai facendo?“, “Mi sto preparando per Ballando con le stelle“.

Sara Croce a Ballando con le stelle, da Madre Natura ad Avanti un Altro

Sara Croce ai più è stata conosciuta fino ad oggi sia come la Madre Natura di Ciao Darwin che come la Bonas di Avanti un altro, sarà la prima volta in cui parteciperà attivamente come concorrente di uno show Rai. Si tratta della quinta concorrente donna oltre alle già annunciate Simona Ventura, Paola Perego, Carlotta Mantovan e Rosanna Lambertucci. Insieme a loro gareggeranno anche il giornalista Antonio Caprarica, l’attore e regista Ricky Tognazzi e il giornalista (compagno della Ventura) Giovanni Terzi.

In una recente intervista (agosto 2023) rilasciata al sito DerbyDerbyDerby Sara Croce ha parlato delle sue recenti esperienze in tv considerandole come un inizio: “Sono ruoli che mi hanno aiutata molto per visibilità e mi sono divertita molto a interpretarli. Sto studiando per cogliere eventuali prossime opportunità al meglio” e ancora “Quest’ultimo anno l’ho dedicato alla mia crescita personale, mi ritengo maturata molto. Leggo libri di crescita personale, sono molto diligente per quanto riguarda sport e alimentazione. Sto lavorando sodo per costruirmi un futuro”.

L’ipotesi Grande Fratello (poi declinata)

Si era parlato di Sara come possibile concorrente del Grande Fratello, ma l’accordo non è andato in porto perché, come ha spiegato sua madre a Tag24: “ha in testa un progetto a lungo termine che non si limita ai tre/quattro mesi della durata del programma. Siccome ha già un’alternativa, ha scelto lei. Nessuno l’ha rifiutata e scartata“.